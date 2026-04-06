Lista noilor tarife propuse de Metrorex. Cu cât se pot scumpi călătoriile cu metroul, de la 1 mai

Metrorex a decis în Consiliul de Administrație o creștere a tarifelor cu 40-50%, de la 1 mai, în funcție de tipul de cartelă ales. Prețul propus pentru un abonament lunar este de 140 de lei, de la 100 de lei cât e acum, iar un abonament anual poate ajunge la 1.300 lei, cu 400 lei mai mult decât acum, arată datele obținute de HotNews.

Majorarea prețurilor călătoriilor cu metroul, de la 1 mai, a fost propusă de Consiliul de Administrație al Metrorex, iar decizia finală va fi luată de Ministerul Transporturilor. „Este o propunere a CA-ului Metrorex. Vom analiza dacă este sustenabilă această măsură”, a spus ministrul Ciprian Șerban.

Propunerea de bază este ca prețul unei călătorii să crească de la 5, la 7 lei, iar la un abonament valabil 24 de ore prețul va urca cu 50%, spre 18 lei.

Ultima scumpire a călătoriilor cu metroul a fost în ianuarie 2025, când prețul unei călătorii a urcat de la 3 lei, la 5 lei, iar la abonamentul pe o lună de la 80 lei, la 100 lei.

Conducerea Metrorex nu a putut fi contactată.

Creșterile tarifare propuse de Metrorex

o călătorie: de la 5 lei la 7 lei

două călătorii: de la 10 lei la 14 lei

10 călătorii: de la 40 lei, la 55 lei

abonament pentru 24 ore: de la 12 lei la 18 lei

abonament pe 72 ore: de la 35 lei la 50 lei

abonament săptămânal: de la 45 lei la 60 lei

abonament lunar: de la 100 lei, la 140 lei

abonament pe 6 luni: de la 500 lei, la 700 lei

abonament anual: de la 900 lei, la1300 lei

Cum justifică sindicatele din Metrorex scumpirea călătoriei cu metroul

Sindicaliștii spun că Metrorex are nevoie anual de sute de milioane de lei în plus

Contactat de HotNews, Marian Artimon, liderul sindical Metrorex, care a participat la ședința CA-ului, a susținut că „metroul se va închide” dacă nu cresc tarifele. El a spus că luarea unei decizii pe subiect a fost anulată în primele trei ședinte lunare ale Consiliului de Administrație din 2026, iar dacă nu se aproba nici acum, pierderile cresc.

„În conformitate cu contractul de servicii publice de transport existent între Guvernul României și Metrorex, statul s-a obligat să plătească 1.27 miliarde lei compensație pentru 2026, iar Ministerul de Finanțe a acordat doar 750 milioane lei”, a susținut liderul sindical.

Sindicalistul a adăugat că și între 2023 și 2025 Metrorex a primit anual câteva sute de milioane de lei în minus, astfel că „Metrorex are de primit din anii anteriori compensație cât pentru un an de zile”.

„Metrorexul, fără un miliard de lei pe an, este foarte clar că va închide ușa, fiindcă nu se pot asigura nivelele minime de siguranță feroviară. Sunt oameni puțini, sunt banii puțini, iar fără bani și fără personal, riscul de accidente este foarte mare”, mai spune Artimon.

Consiliul de Administrație al Metrorex este format din Mariana Petre (președinte), Traian Preoteasa (administrator), Iosif Szentes (administrator) și Carmen-Emilia Igescu (administrator provizoriu). Traian Preoteasa este director general CFR Călători, în timp ce Iosif Szentes a condus între 2015 și 2018 operatorul CFR Călători).