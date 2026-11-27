Lista Studenților din Serbia, care a câștigat alegerile parlamentare de luna trecută, a anunțat vineri că l-a desemnat pe profesorul de chimie Radomir Saičić drept candidat la alegerile prezidențiale anticipate din 27 decembrie, potrivit dpa.

Saičić, în vârstă de 65 de ani, este membru al Academiei Sârbe de Științe și Arte și a obținut un mandat în noul Parlament, ca reprezentant al Listei Studenților.

Mișcarea, apărută în urma protestelor anticorupție care au cuprins țara după prăbușirea acoperișului unei gări din orașul Novi Sad, în 2024, deține majoritatea absolută în Parlament.

În cadrul unei conferințe de presă televizate, susținute la Belgrad, Saičić a declarat că mișcarea trebuie să acorde prioritate consolidării statului de drept și combaterii corupției.

„Acum avem șansa de a transforma libertatea pentru care am luptat într-o schimbare de durată”, a declarat acesta.

El a acuzat guvernul aflat la final de mandat, condus de fostul președinte Aleksandar Vučić, că continuă „să submineze statul”. „Regimul”, a spus el, i-a etichetat drept „dușmani ai statului” pe studenții și elevii care au cerut tragerea la răspundere a celor vinovați.

Vučić cere boicotarea alegerilor prezidențiale

Partidul Progresist Sârb al lui Aleksandar Vučić nu a anunțat încă un candidat pentru alegerile prezidențiale. Constituția îi interzice lui Vučić să mai ocupe această funcție, după ce a îndeplinit două mandate de președinte.

Vučić, criticat pentru stilul său de guvernare tot mai autoritar, a demisionat din funcția de președinte pe 27 septembrie, în speranța că va putea deveni prim-ministru dacă partidul său va câștiga alegerile din 25 octombrie.

El a cerut boicotarea alegerilor prezidențiale, deși inițial nu era clar dacă partidul său va susține acest demers.

Potrivit legislației din Serbia, candidații la președinție trebuie să depună cel puțin 10.000 de semnături de susținere, certificate, cu minimum 20 de zile înainte de scrutin. Ulterior, Comisia Electorală trebuie să le valideze candidaturile.