Lista zborurilor anulate azi pe Aeroportul Otopeni din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a anunțat luni dimineață că 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate.

Pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate 35 de zboruri, spre/dinspre 6 destinaţii: 17 plecări şi 18 sosiri.

Este vorba despre cursele spre și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Ras-Al-Khaimah, Cairo și Aman.

Cursele anulate aparţin companiilor Anima Wings, El Al, FlyDubai, HiSky, IsrAir, Qatar Airways, Tarom, Wizz Air.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a subliniat că monitorizează permanent situaţia curselor afectate, în cooperare cu autorităţile în domeniu şi cu operatorii aerieni, prioritatea absolută fiind siguranţa pasagerilor şi a traficului aerian.