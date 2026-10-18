Lituania anunță dejucarea unui act de sabotaj. „Este probabil să fie deja clar cine l-a comandat”

Autoritățile lituaniene au dejucat o tentativă de incendiere la o companie care stochează echipamente Starlink de comunicații, a anunțat premierul Mindaugas Sinkevicius, duminică, potrivit The Kyiv Independent.

Atacatorii au încercat să incendieze antene de satelit și o unitate de control. Anchetatorii au găsit la fața locului lichide inflamabile și recipiente cu capacități cuprinse între trei și 10 litri, a precizat Sinkevicius la LRT Radio.

„Autoritățile avertizaseră compania cu privire la posibile atacuri, securitatea fusese întărită, iar tentativa a eșuat”, a scris el ulterior într-o postare pe Facebook.

Premierul lituanian a descris incidentul ca fiind parte a războiului hibrid pe care îl poartă Rusia, făcând trimitere la alte presupuse sabotaje din Europa, inclusiv din Polonia și Bulgaria.

„Vom afla mai multe despre cine l-a comandat, cum s-a petrecut totul și cine s-a aflat în spatele lui. Este probabil să fie deja clar cine l-a comandat – partea rusă”, a adăugat Sinkevicius.

Un incident similar a avut loc în Polonia, pe 23 septembrie, când a izbucnit un incendiu la o stație terestră Starlink.

O dronă s-a prăbușit în nordul Lituaniei

Presupusa tentativă de sabotaj din Lituania a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică. Tot astăzi, o dronă s-a prăbușit în nordul țării, în apropierea graniței cu Letonia, avariind o mașină care trecea prin zonă, a declarat șeful centrului lituanian de management al crizelor, Vilmantas Vitkauskas, pentru LRT Radio.

Autoritățile nu au stabilit încă dacă drona transporta explozibili sau ce a provocat explozia, a precizat premierul Sinkevicius. Rămâne neclar cui aparținea aparatul de zbor.

Ucraina a lansat un atac de amploare asupra Sankt Petersburgului în noaptea de sâmbătă spre duminică, iar în statele baltice au mai avut loc incidente cu drone în timpul atacurilor ucrainene asupra orașului rus.

Sinkevicius a declarat că sistemul de avertizare al Lituaniei fusese activat, dar nu funcționase perfect, alerte fiind primite doar din districtul Kaunas.

Premierul a anunțat că incidentele vor fi discutate înComisia Națională de Securitate, luni.