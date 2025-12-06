LIVE FCSB – Dinamo echipele de start din derby

FCSB și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cel mai așteptat meci al etapei a 19-a din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

La meci sunt așteptați aproximativ 30.000 de spectatori, iar galeria lui Dinamo ar putea depăși 5.000 de fani, în Peluza Nord a Arenei Naționale.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru, Toma – Tănase

Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Edjouma, Pantea, Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous

Dinamo: Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan – Armstrong, Soro, Caragea

Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Stadion: Arena Naţională

Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Grigoriu Mircea Mihail, Vornicu Adrian, VAR: Popa Cătălin, AVAR: Porumbel Valentin

Toate detaliile, pe GOLAZO.ro.