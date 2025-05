LIVE VIDEO Nicușor Dan, singur la „dezbaterea” de la Digi24. Simion nu a venit / „Mi-aş dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru, nu vreau să promit asta şi nu vreau să forţez cu această numire”

Candidatul independent Nicușor Dan, clasat pe locul al 2-lea în primul tur al alegerilor, s-a prezentat luni seară la dezbaterea prezidențială la care i-a invitat Digi 24 pe cei doi candidați din finala prezidențială, însă liderul AUR, George Simion, nu a venit.

Continuă întrebările de politică externă pentru Nicușor Dan. A fost întrebat despre acuzațiile potrivit cărora el ar fi omul lui Macron, iar Simion – omul lui Trump.

Dan: Evident că îmi doresc o relație de la egal la egal cu liderii țărilor europene occidentale, cu Macron, cu Merz. Ce este relevant, este cumva turnesolul pe relația Occident-Rusia, este Republica Moldova, oameni care înțeleg foarte bine ce este Occidentul, ce este Rusia. Maia Sandu îmi susține candidatura, pe Simion îl sprijină Dodon și Ceban, politicieni pro-ruși, și îl mai sprijină Salvini, care a spus că de când au venit românii a crescut infracționalitatea în Italia și ar trebui să plece. Cam acesta e domnul Simion în relațiile internaționale. Eu nu sunt omul nimănui. Simion a încercat cu disperare să se agațe de administrația Trump, a plătit firme de lobby, nu poate să spună că are o relație de la egal la egal cu Trump.

A fost întrebat despre cheltuielile pentru apărare. Într-un context economic dificil, cum le veți explica nevoia de a menține aceste cheltuieli?

Dan: În programul meu am spus 3,5% din PIB, progresiv, până în 2030, în acord cu partenerii europeni. Răspunsul este foarte simplu. Orice este mai bun decât războiul. Ca să ai pace, trebuie să descurajezi războiul. România are un vecin care din istorie este agresiv la adresa sa, Federația Rusă, și nu este o opinie a mea, ca politician, este opinia oficială a NATO, care spune că Rusia reprezintă o amenințare față de Europa. Pentru securitate, trebuie să investești în armată ca să descurajezi războiul.

Urmează sesiunea de întrebări despre politica externă. George Simion a fost întrebat, în absență, cum se simte un suveranist când îl aplaudă pe Trump că nu le ridică vizele românilor. Nicușor Dan a fost întrebat ce pași va face România pentru a scăpa de vizele pentru SUA.

Dan: Eu cred că trebuie să insistăm pe chestiunea asta. Este inadmisibil ca un candidat la președinție și un om care se declară suveranist nu doar să se bucure când românilor li se impun în continuare vize, dar chiar să spună că a militat pentru ca România să fie scoasă din programul Visa Waiver. Este, în opinia mea, pentru cineva care se consideră patriot, exact invers, este slugărnicie și opusul patriotismului. Noi suntem într-un parteneriat strategic cu SUA, trebuie să recâștigăm încrederea față de mesajele diverse care au venit în urma anulării alegerilor. Sunt foarte bucuros de scrisoarea celor șapte ambasadori, practic toți ambasadorii SUA din România de după `90, care au spus – alegerea este între America și Rusia. Deci ei recunosc o interferență rusă în alegerile din noiembrie. România trebuie să lămurească faptul anulării alegerilor din noiembrie și să continuăm parteneriatul.

E posibil ca România să fie acceptată în 2025 în Visa Waiver?

Dan: Nu vreau să promit. Dacă voi fi președinte, mă voi concentra pe relația cu SUA și pentru lămurirea acestor îndoieli pe care oameni din administrația Trump le au despre România.

Scenariul unei vizite la Casa Albă. Dacă Donald Trump vă propune să îi dați aurul de la Roșia Montană în schimbul garanțiilor de securitate pentru România, cum i-ați răspunde?

Dan: Nu există acest scenariu. Nu va exista o astfel de discuție care să nu fie pregătită în cele mai mici detalii de aparatul tehnic înainte ca ea să aibă loc. Pe partea de fond, nu există această ipoteză, România este membră NATO, bineînțeles că ne bucurăm de parteneriatul cu SUA, care dă o garanție suplimentară de securitate pentru România, bineînțeles că și partea americană are niște beneficii din acest parteneriat, deci nu există această ipoteză.

Dacă veți ajunge președinte, veți cere Moldovei și Ucrainei să desecretizeze documentele pe baza cărora Simion a fost declarat persona non grata?

Dan: Președintele trebuie să fie informat și fără discuție că în baza parteneriatelor o să am această informație. Dacă ajută să fie făcută publică, dacă nu ajută, asta e o discuție tehnică, nu pot să fac promisiunea asta. Poate că e mai bine, și pentru România, și pentru ele ca această informație să rămână așa cum este. Dacă nu amenință strategia de securitate, ar trebui făcută publică, e important să cunoaștem date oficiale care privesc liderii partidelor politice din România.

Jurnaliștii Digi 24 au vorbit despre absența lui George Simion. Andreea Dumitrescu spune că liderul AUR a acuzat postul că nu va putea asigura echilibrul, având în vedere pozițiile publice, și nu îi vor oferi un tratament egal.

Liderul AUR și candidatul formațiunii calificat în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, George Simion, a publicat luni seară o înregistrare video din biroul său în care discută cu mai mulți jurnaliști ai postului Digi24, în care le explică acestora, pe un ton dur, motivele din cauza cărora a refuzat să participe la dezbaterea de astăzi, la care Nicușor Dan participă. „Dumneavoastră vreți să mă chemați la Digi24 să mă uniliți, să vă fac și rating în plus, spunând că este jurnalism echidistant ceea ce faceți? Ar trebui să vă fie rușine!”, afirmă liderul AUR, în înregistrare.

Urmează sesiunea de întrebări despre economie. Prima întrebare a fost dacă se compară situația actuală cu criza din 2009, precum și dacă ar putea ajunge 1 euro la 6 lei.

Dan: Noi am avut cel puțin trei ani în care deficitul a fost scăpat de sub control, inclusiv această jumătate de an, primele patru luni din 2025, și situația financiară este dificilă. Această situație nu este o abstracție, se vede în inflație, adică în prețurile plătite de români. Pe de altă parte, la PMB am fost într-o situație dificilă, iar astăzi ratingul Capitalei este patru trepte peste cel al țării. Trebuie să oprim marea evaziune, să luăm mai repede fonduri europene, să tăiem cheltuieli ale statului și trebuie să ne uităm la companiile statului, unde managementul este departe de a fi performant.

Cât de rău va fi din punct de vedere economic?

Dan: Vom reuși să redresăm. Când am venit la primărie nimeni nu ne dădea șanse să ieșim din faliment – și am ieșit. Ne ducem spre un deficit uriaș, 20-30% cheltuieli mai mult decât venituri. Putem să ne ducem spre un deficit de 7% în 2025, așa cum și-a propus Guvernul. Odată ce ieșim din această zonă de neîncredere, putem să ținem în frâu economia. Zona privată a economiei este mult mai solidă decât în 2008-2009. Noi avem un TVA de 19%, încasăm 70% din 19%. Statul român trebuie să fie suficient de ferm pentru a încasa taxele care i se cuvin, la cuantumul de azi

Dați în scris că nu crește TVA?

Dan: Da, dau în scris.

Cât prognozați că va fi TVA?

Dan: Eu vreau să îl păstrăm la nivelul de 19%, cât este acum. Putem ține zona fiscală cu TVA de 19%.

Dan: Există un echilibru de putere între președinte și Guvern în zona executivă. Într-adevăr, momentul important al președintelui este cel în care numește primul ministru, trebuie să fie foarte atent la acel moment, care este propunerea de premier, care este componența Guvernului, care este programul Guvernului.

Dacă vă este propus să promulgați o lege care mărește TVA, ce veți face?

Dan: Mă voi asigura că nu vom fi în această ipoteză.

Trei exemple de cheltuieli publice consistente pe care intenționați să le tăiați.

Dan: E o discuție tehnică cu miniștrii. Nu am o listă acum, ca să discutăm foarte onest, dar atâta cât cunosc funcționarea statului există multe locuri de unde putem să tăiem.

Reforma administrativ-teritorială. Când o vedeți implementată și cum?

Dan: Nu mai devreme de doi ani și jumătate, trei, din momentul acesta. Logic este ca ea să intre în vigoare odată cu mandatul noilor primari, după alegerile din 2028. E foarte important să se bazeze pe studii, să nu fie făcută pe genunchi. Cea din 1968 a fost făcută destul de bine fundamentată. Tendința economică pentru România comunistă de atunci era de a echilibra economic și împărțirea de atunci a reușit, comunismul are alte probleme. Acum suntem într-o paradigmă diferită, împărțirea din 1968 nu mai corespunde cu modelul economic, care se bazează acum pe poli de creștere. Trebuie să reușim să distribuim bogăția acumulată în marile orașe de jur-împrejurul lor.

Vorbeați despre încasarea TVA, capitol la care România este la coada clasamentului în UE. În schimb, suntem în vârf la categoria incompetența Fiscului. Aveți un mesaj pentru mediul de afaceri?

Dan: Mesajul meu este că în definirea politicii fiscale și economice trebuie să ne uităm cu mare atenție la cei care aduc profit în România, la firmele private. Sunt firme private românești, sunt și cu capital străin, care cunosc foarte bine România, știu exact unde sunt procesele la care trebuie să intervenim, știu exact care sunt competitorii lor care le fac o concurență neloială. Experiența lor în definirea politicii economice trebuie să fie decisivă. Rolul președintelui, într-un aparat de stat care lucrează cu o rutină foarte lentă, trebuie să aducem această expertiză care să grăbească lucrurile.

Vom avea o listă a celor care nu plătesc taxe, o listă a rușinii?

Dan: Cred că există foarte multă rezistență la rușine în economie. Trebuie să fim foarte, foarte atenți la managementul companiilor de stat. Este motivul pentru care o tranșă a fondurilor din PNRR a fost întârziată. Există disponibilitate din partea mediului de afaceri de a ajuta administrația, până acum nu le-a fost solicitat ajutorul. Referitor la colectare, Banca Mondială a făcut un proiect despre cum să colectăm eficient, inclusiv digitalizarea ANAF, el nu a fost pus în practică din diferite interese.

Nicușor Dan a fost întrebat cât de repede va instala un nou guvern la Palatul Victoria și cum va proceda în negocieri în raport cu PSD.

Dan: Am spus că România nu are nevoie de alegeri anticipate, a fost deja prea multă instabilitate, nu ne mai permitem economic. Avem un parlamenta care mai are trei ani și jumătate mandat, îmi doresc să lucrez cu el. Îmi doresc ca guvernul să aibă în spate o majoritate stabilă, îmi doresc ca din majoritate să facă parte partidele pro-occidentale și minoritățile naționale. Îmi doresc ca toate cele patru partide pro-occidentale să facă parte din majoritate. Voi porni discuții cu fiecare în parte. Mi-aș dori ca Ilie Bolojan să fie primul ministru, dar nu vreau să forțez numirea.

Veți avea o întâlnire cu Bolojan?

Dan: Pentru moment, așa cum spuneți, domnia sa și-a anunțat sprijinul – nu pentru mine, ca persoană, ci văzând diferența fundamentală dintre cele două opțiuni.

Nicușor Dan a fost întrebat ce face cu alegătorii lui Simion dacă ajunge președinte.

Dan: O întrebare foarte pertinentă, am văzut escaladarea. Este o tensiune în societate care a escaladat. Îndemnul meu către oameni este să se uite la ce am spus eu față de această escaladare și ce a spus Simion. Am spus că există un public care este evident nemulțumit de cum s-a făcut politică până acum, am spus că oamenii au dreptate în a fi revoltați, dar că încurajez să vadă pasul imediat următor, dacă nu cumva această revoltă ne duce la un haos. Contracandidatul a încercat tot timpul să pună paie pe foc în această tensiune socială. Vreau o Românie pentru toți românii. Vreau ca președintele să medieze.

Ce veți face cu partea aceea de Românie care va fi deprimată în 19 mai?

Dan: Voi transmite fără discuție un mesaj pentru toți românii, deci și pentru cei care l-au susținut pe contracandidat, le voi promite că voi presa pentru ca autoritățile să lucreze în slujba tuturor cetățenilor. Încrederea se pierde ușor și se câștigă greu. La PMB am plecat cu o cotă de încredere 30%, care a scăzut în primii doi ani și care a ajuns la 60% la sfârșitul mandatului, pentru că oamenii au înțeles că autoritățile lucrează pentru ei.

Dacă veți fi ales, veți începe negocierile pentru formarea Guvernului. Veți acorda postul de premier de dragul formării majorității?

Dan: Va fi o discuție tehnică, sper să dureze cât mai puțin, România are nevoie de stabilitate. O să fie multe lucruri puse pe masă și de partide, și de președinte, nu pot să dau un răspuns acum. Există un echilibru de putere între președinte și Parlament, și Guvern, pe zona executivă între președinte și Guvern, am văzut că președintele în acest echilibru este suficient de puternic ca să impună niște direcții. Am candidat în numele schimbării.

Aveți de gând să numiți dvs un premier sau așteptați din partea partidelor să vină cu o propunere?

Dan: Înainte să vă răspund, din nou, vă invit să ne uităm în trecut. Am condus PMB 2020-2024, cu un CGMB cu patru partide, acum în mandatul acesta este format din opt partide, ați văzut că nu au existat tensiuni mari între primar și CGMB pentru că am avut și eu disponibilitate, și ei disponibilitatea de a dialoga. Am dovedit că vreau să ajung în funcție publică, pe de o parte, ca să ajut, pe de o parte, nu vin acolo ca să creez tensiuni inutile. Încerc să compatibilizez mandatele. O să fie niște discuții preliminare astfel încât în acest echilibru de putere președinte-Parlament să luăm decizia rațională. N-o să vedeți un spectacol în care președintele numește un premier și abia după aceea partidele vin, apar alte discuții.

Dacă AUR și PSD îi vor propune pe Simion sau pe Georgescu, veți accepta una dintre cele două persoane ca premier?

Dan: Această ipoteză nu există. Dacă eu voi câștiga Președinția, evident că semnalul pe care vocea poporului îl dă este pentru o guvernare pro-occidentală.

Cum ați putea să respingeți o astfel de propunere de premier PSD-AUR?

Dan: Această ipoteză nu există dacă eu câștig. De-a lungul timpului am criticat PSD de multe ori în mod civilizat și cu argumente. Acum în teritoriu opinia majoritară în PSD este că acest partid trebuie să meargă în direcția pro-europeană a României, așa cum obligă apartenența sa la socialiștii europeni.

Ați avut discuții cu PSD în această perioadă, ați primit garanții de la lideri că vor fi în Guvern?

Dan: Instituțional, nu, dar cu oameni din politică, din toate partidele, am avut discuții. E vorba de oameni din PSD.

Ce faceți în legătură cu absorbția fondurilor europene?

Dan: Trebuie să facem diferența între PNRR și fondurile ordinare. Pe 2014-2020 absorbția a fost destul de bună. Pe PNRR mă aștept că dacă cumva Comisia nu prelungește cu un an absorbția va fi foarte slabă. Pe fondurile structurale sunt foarte optimist că o să reușim să atragem. La PMB am finalizat și Glina pe fonduri europene, am adus și 100 de tramvai, prima oară după Revoluție, pe fonduri europene, am luat și banii pe termoficare. Toți banii alocați pe exercițiul 2014-2020 am reușit să îi luăm. Rolul președintelui este să dinamizeze sistemul administrativ.

Ce vă faceți dacă Guvernul o apucă pe o cale anti-europeană?

Dan: Guvernul este strâns legat de majoritatea parlamentară. Dacă românii mă aleg pe mine, aleg o direcție pentru România și dau implicit un mesaj Parlamentului pentru direcția pro-occidentală.

Cosmin Prelipceanu, moderatorul dezbaterii, a confirmat că George Simion nu a venit la dezbatere și susține că echipa liderului AUR făcuse chiar și propuneri cu privire la prelungirea timpului de emisie.

Digi24 susține că a transmis de vineri formatul emisiunii către cele două echipe de campanie, iar reprezentanții lui Nicușor Dan au confirmat sâmbătă că acesta va participa la dezbatere. Echipa lui George Simion nu a oferit un răspuns, a mai precizat postul de televiziune în comunicatul de luni.

„Nicușor Dan și-a anunțat participarea la dezbatere atât public cât și pentru postul nostru de televiziune, încă de la finalul săptămânii trecute. Digi24 a trimis invitațiile marțea trecută, iar de atunci am fost în permanent dialog cu staff-urile celor doi candidați. George Simion și Nicușor Dan au susținut public importanța dezbaterii electorale și au declarat că vor participa de fiecare dată când sunt invitați deoarece românii au nevoie să știe care este viziunea pentru țară a celor care le cer votul”, a declarat Digi 24.

În schimb, AUR l-a acuzat pe Nicușor Dan nu a vrut să participe la o dezbatere cu George Simion organizată de Universitatea din București (UB), luni, tot de la ora 19:00.

„Astăzi ar fi trebuit să aibă loc dezbaterea organizată de Universitatea din București. După ce și-a declarat public deschiderea față de dialog și a confirmat, înainte de turul 2, participarea la această dezbatere organizată de mediul academic, Nicușor Dan face un pas înapoi și evită în mod deliberat confruntarea de idei”, susține AUR.

Partidul condus de George Simion susține că, deși duminică a avut loc o întâlnire cu reprezentanți ai UB și ai echipelor de campanie, „echipa candidatului Nicușor Dan a venit cu o nouă condiție: organizarea dezbaterii să fie realizată exclusiv în colaborare cu o televiziune”.

În replică, Nicușor Dan l-a acuzat pe George Simion că „dezinformează”.

„Candidatul George Simion care a lipsit de la toate dezbaterile din turul 1 al alegerilor dezinformează. Îl aștept la ora 19:00 la Digi 24 conform calendarului propus”, a reacționat Nicușor Dan.

Prima dezbatere pentru finala prezidențială a avut loc joi

Prima dezbatere electorală pentru al doilea tur de scrutin a avut loc joi seară, la Euronews, când cei doi candidați s-au confruntat timp de peste patru ore, abordând mai multe teme.

Nicuşor Dan a anunţat, duminică, la sediul său de campanie, că va participa la dezbaterile televizate organizate în ultima săptămână de campanie și a numit șase televiziuni care au făcut invitații.

„Noi avem o discuţie directă cu televiziunile care ne-au invitat, care sunt Digi – luni, Antena 3 – marţi, RTV – miercuri, TVR – joi, Antena 1 şi ProTV – vineri. Noi am confirmat la fiecare. Urmează să discutăm, evident, elemente tehnice, cât durează. (…) Sunt şase posturi de televiziune foarte respectabile, faţă de care am acceptat invitaţii”, a precizat Nicuşor Dan.

George Simion a spus săptămâna trecută că va participa la dezbateri.

„Au cerut dezbateri. Ieri, Nicușor Dan nu s-a prezentat. Eu sunt disponibil și astăzi să merg la dezbatere cu Nicușor Dan. Poate și mâine! Am spus că merg la orice televiziune. Nu e nevoie să ne denigreze, să răspândească minciuni, inventând lucruri, mergem chiar și pe teritorii și televiziuni vădit antinaționale”, a spus George Simion miercuri, 7 aprilie.