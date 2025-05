LIVE VIDEO ”Tăticul” și ”copilul năzdrăvan”. Așa i-a prezentat Anca Alexandrescu pe Călin Georgescu și pe George Simion la Realitatea Plus, la ultima apariție înainte de închierea campaniei electorale pentru finala prezidențială

George Simion, câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale, și Călin Georgescu au venit la Realitatea Plus, vineri seară, când mai sunt doar câteva ore până la încheierea campaniei electorale. Votul în diaspora deja a început, iar liderul AUR și contracandidatul său din finala prezidențială, Nicușor Dan, nu vor mai avea voie să facă propagandă electorală începând de sâmbătă dimineață, de la ora 7.

HotNews transmite LIVETEXT declarațiile lui George Simion și Călin Georgescu:

20:17

Alexandrescu: Au fost presiuni asupra dvs? Cum ați trăit aceste luni, toate nedreptățile și mizeriile din spațiul public?

Georgescu: Sufletul care se hrănește cu suferința este mort. Nu îi condamn, nu îi judec, așa trebuia să fie și nu pot decât să le mulțumesc, pentru că și eu la rândul meu aveam nevoie de smerenie mai multă, de înțelegere mai profundă. Învățăm permanent, nu este nevoie să trecem în tagma celor care judecă imediat ce se aprinde un beculeț. Era nevoie să ajungem probabil aici. Este un conglomerat făcut pe zeci de ani pentru cei care au vrut și în continuare doresc să dețină controlul puterii și banilor. Pe noi nu ne interesează. Ne interesează demnitatea și suveranitatea poporului român. Obișnuința robiei s-a oprit, poporul s-a trezit în conștiință.

Simion: Domnul Georgescu a fost un model. Știi foarte bine câte presiuni, câte zvonuri, câte minciuni au existat.

Alexandrescu: Toți am fost supuși unor jigniri, amenințări, că v-am trădat, domnule Georgescu, că am făcut jocuri cu Simion.

Simion: Pentru mine ce a fost o lecție, în schimb, și cred că pentru mulți dintre români este dimensiunea robiei, felul în care foarte mulți oameni pe care îi credeam de bună-credință și-au arătat adevărata față. Sunt foarte mulți oameni care au știut să nu se vândă, să rămână demni. Nu pot să nu amintesc ce presiune mare a fost pe BOR și pe celelalte culte să ia poziție, nu îmi dau seama ce ar fi vrut cei care nici nu fac parte din Biserica neamului românesc. Au fost simboluri ale românilor ca Hagi și Halep, care, la fel, nu au făcut declarații și nu s-au lăsat atrași. Presiunea a fost imensă.

Alexandrescu: Au rezistat presiunii niște multe milioane de oameni. Pare o relație tată-fiu, cum vă vedeți unul pe celălalt?

Georgescu: Să știți că fiecare am trecut prin momentele anilor de tinerețe și, sigur, important este să învățăm.

Alexandrescu: E ascultător? Ține cont de ce îi spuneți?

Georgescu: În primul rând, suntem o echipă, avem un ideal comun. Fiecare la rândul lui predă o ștafetă. Nu facem altceva decât să urmăm calea maeștrilor mari. Sigur, pentru un ideal comun, pentru măreția poporului român, este cu atât mai frumos și elegant să merg mai departe pe aceeași cale.

Simion: Eu am învățat multe de la domnul Georgescu.

Alexandrescu: Sunteți un copil neascultător? Uneori îl mai supărați?

Simion: Ați spus „năzdrăvan” și „teribil”, nu e un lucru rău. Am învățat calm, echilibru. Domeniul politicii mi-a stârnit repulsie toată viața, am intrat în el mânat de revoltă. Conducătorii țării mele erau cei care se opuneau acțiunilor pe care eu și colegii mei de cauză le făceam. Nu am beneficiat de o școală politică, de o școală a diplomației, a trebuit să învăț, să dau din coate ca să reușesc să comunic adevărul în spațiul public. Am nevoie și sunt un om care învăț zi de zi, am nevoie să am persoane de la care să învăț. Din păcate, aceste persoane în spațiul public românesc sunt tot mai puține, pentru că sistemul spune să nu evoluăm, ci să rămânem mici și înfricoșați.

20:05

Anca Alexandrescu a început să le adreseze întrebări: Aș putea să spun „copilul năzdrăvan”? Pentru că așa este numit domnul Simion. Dumneavoastră sunteți numit „tăticul”.

Georgescu: Suntem împreună, suntem o echipă. Adevărata victorie aparține nu aceluia care va învinge, cum spunea Nicolae Iorga, ci aparține celui care nu abuzează de victoria sa, care nu umilește în numele ei. Este victoria bunului simț. De aceea, suntem astăzi împreună. Vrem să aducem în România victoria bunului simț. Cel mai mare eșec este atunci când succesul te depășește. E bine să fim rezervați, cu atenție față de sufletul poporului român, față de doleanțele poporului român, față de necazurile lui, față de bucuriile lui. Pacea este cel mai măreț proiect al omenirii, singurul care va face posibilă misiunea sacră a lui Dumnezeu, renașterea. Numai un om cu adevărat măreț are capacitatea și capabilitatea de a ierta. Iertarea înseamnă vindecare și este aproape peste iubire. Dacă România va fi emblema acestui spirit al iertării și al iubirii, cu siguranță că așa vom putea să cucerim lumea.

Alexandrescu: Pacea a început chiar de la dumneavoastră, domnule Georgescu. Cine pe cine a luat de mână?

Georgescu: Eu cred că a fost un lucru transmis în chimie și nu cred că a fost din partea noastră, l-aș ruga pe George să completeze, ci cred că mai curând a fost făcut de alții.

Simion: Ceea ce ne aduce împreună este dorința de a ne vedea poporul fericit și asta este mai presus de orice chestiune minusculă. Nici n-au existat chestiuni, altele decât cele minore. Am încercat să spun adevărul săptămâna trecută, la un simulacru de dezbatere, și eram atacat în mod direct că nu este așa. Am dezvăluit public că au existat filmări false cu lucruri pe care noi nu le-am spus, însă au fost răstălmăcite de cei care nu vor binele României. S-au dat peste cap inclusiv în aceste două săptămâni ca să împiedice inclusiv unitatea dintre noi. În decembrie, poporul român și-a ales în sfârșit un președinte demn, dar poporul român a fost umilit. Este împotriva demnității umane să anulezi niște alegeri.

20:03

Anca Alexandrescu a spus că este „emoționată” să îi aibă în emisiune pe George Simion și Călin Georgescu.

„Cine își închipuia că după ce au fost acum trei-patru ani de zile tot la mine (…) astăzi vom fi din nou împreună toți trei într-un moment unic pentru România? Este ultima șansă (…). Zbaterea, disperarea cu care se chinuie să fure voturi, să aducă oamenii la vot în Moldova, cu ajutorul Maiei «Soros» Sandu, arată ceea ce Dumnezeu a vrut să scoată la suprafață. Tot ce este mai rău în acest stat, care a fost confiscat pe persoană fizică de aceste personaje, care astăzi fac tot ce pot pentru a rămâne la guvernare”, a afirmat Anca Alexandrescu.

19:59

Cu câteva minute înainte de începerea emisiunii, George Simion a publicat pe Facebook o înregistrare video în care apare alături de Călin Georgescu și Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii de la Realitatea Plus.

„Dragii mei, ora 20, suntem împreună, facem parte dintr-o echipă cu poporul român și pentru poporul român. Fiți cu noi!”, a spus George Simion.

„E o alegere foarte importantă între bine și rău, între credință și necredință, între război și pace, între iubire și ură”, a spus Anca Alexandrescu.

„Întotdeauna se găsesc oameni mai înțelepți. Fiți cu noi!”, a adăugat George Simion.

Pentru Călin Georgescu este a doua apariție publică din această săptămână. Miercuri seară, într-un interviu pentru Gândul, fostul candidat la prezidențiale a spus că a evitat până acum astfel de apariții pentru că a preferat „să asculte vocea poporului român”.

Cu acea ocazie, Călin Georgescu l-a menționat de câteva ori pe George Simion cu apelativul „protejatul meu mai tânăr” și apoi „partener”, în timp ce la Nicușor Dan s-a referit folosind termenul „băiețaș”. Deși nu a spus-o explicit, Georgescu a dat de înțeles că vrea să fie prim-ministru în cazul în care alegerile prezidențiale vor fi câștigate de liderul AUR.

George Simion, care s-a înscris în cursa prezidențială după decizia CCR de a respinge candidatura lui Călin Georgescu, vine după câteva zile în care s-a întâlnit cu comunitățile de români și oficiali din mai multe țări.

Marți seară a fost și la Zabrze, unde a susținut un discurs în sprijinul istoricului naționalist Karol Nawrocki, candidatul susținut de partidul Lege și Justiție la alegerile prezidențiale din Polonia. Premierul Donald Tusk, al cărui partid îl susține în cursă pe primarul Varșoviei, i-a criticat pe „Nawrocki și omologul său român pro-rus George Simion”.

Miercuri seară, George Simion s-a întâlnit și cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, în timp ce Nicușor Dan îl acuza că fuge în continuare de dezbaterile organizate de televiziunile din țară. Cei doi contracandidați au avut doar două confruntări față în față după primul tur, în 7 mai la Congresul Blocului Național Sindical, respectiv în 8 mai la Universitatea Politehnica, la o dezbatere organizată de Euronews.

Joi seară, liderul AUR a fost la postul francez de televiziune CNews, unde a fost criticat de jurnaliștii francezi după ce l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron de „tendințe dictatoriale” și a comparat Franța cu Iranul.

George Simion și Călin Georgescu au votat împreună în primul tur al prezidențialelor, pe care liderul AUR le-a câștigat cu peste 3,86 milioane de voturi. Pe locul al doilea s-a clasat Nicușor Dan, cu aproape 1,98 milioane de voturi.