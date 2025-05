VIDEO Anunțul lui Nicușor Dan, după ce a reușit intrarea în finala prezidențială / „România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni diametral opuse”

Candidatul independent Nicușor Dan a susținut luni după-amiază, la sediul său de campanie, o conferință de presă, după ce a reușit să intre în turul al doilea de scrutin la alegerile prezidențiale. El a vorbit despre faptul că „România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni diametral opuse, o direcție proocidentală față de o direcție antioccidentală” și a punctat că în perioada imediat următoare va conta dezbaterea din societate față direcția în care trebuie să se îndrepte țara.

Principalele declarații ale lui Nicușor Dan:

„ Prin votul de ieri, s-a încheiat o epocă politică.

Prin votul de ieri, s-a încheiat o epocă politică. România are pentru alegerile din 18 mai două opțiuni diametral opuse, o direcție proocidentală față de o direcție antioccidentală. O direcție de libertate economică față de o direcție de izolaționism economic și, mai ales opțiunea de o cultură a înțelepciunii și a dialogului față de o cultură a urii și a neîncrederii promovată de candidatul izolaționist.

Am speranța puternică că societatea românească are puterea să facă alegerea înțeleaptă la alegerile din 18 mai.

România are niște repere în zona economică, de cultură, a asociațiilor profesionale, în diaspora, oameni care au reușit.

Fac apel la politicieni să lase spațiul mediatic în aceste două săptămâni pentru acei români care au dovedit că au reușit, pentru o dezbatere de care societatea românească are nevoie și eu sunt foarte optimist că românii vor face alegerea înțeleaptă pe 18 mai.

Trebuie să ne concentrăm în aceste două săptămâni pe alegerile prezidențiale, după va fi timpul pentru o discuție serioasă despre guvernare. Vreau să mă concentrez pe dezbatere.

Vocea partidelor va conta mai puțin în aceste două săptămâni. Va conta mai mult vocea oamenilor. Și eu sunt optimist că mulți oameni de bună credință, care sunt urmăriți de foarte mulți români, vor arăta direcția.

O să fie o dezbatere a societății, despre care eu sunt convins că va duce România în direcția corectă.

Am vorbit cu mai multă lume din PNL, dar fără să discutăm chestiunea asta (a susținerii, n.r.).

Am discutat cu mai multă lume, toate discuțiile au fost preliminare și într-un regim de confidențialitate.

Vom încerca să ajungem la români pe toate canalele, inclusiv în mediul online. Important este ca discuția să se concentreze pe diferențe esențiale de viziune. Sunt foarte importanți aici oameni care și-au câștigat încrederea în societate, spre deosebire de marea parte a politicienilor.

A apus o epocă în care niște partide politice considerau electoratele drept niște saci de voturi pe care îi mutau dintr-o parte în alta.

Demisia lui Ciolacu – este un element secundar față de alegerea pe care o au de făcut românii pe 18 mai. Evident că trebuie să vorbim și despre acest lucru, după 19 mai.

Decizia PSD este secundară (despre decizia de a nu anunța pe cine susține în turul 2, n.r.). E o dezbatere a societății de două săptămâni pentru direcția în care va merge această țară.

Eu sunt foarte optimist.”

Mai devreme în cursul zilei, candidatul independent a transmis un mesaj în care i-a chemat alături de el „pe toți cei care cred în lege, în adevăr, în educație, în economie modernă, în parteneriate solide cu lumea liberă”.

„Îi chem alături de mine pe toți cei care cred în lege, în adevăr, în educație, în economie modernă, în parteneriate solide cu lumea liberă. Împreună putem opri valul de ură și manipulare. Împreună putem construi o Românie care nu se teme de viitor”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Conform edilului, în finala prezidențială „nu e vorba doar despre doi candidați, e vorba despre direcția unei întregi țări”.

„România are o șansă. Le mulțumesc tuturor celor care au votat ieri cu speranță și cu încredere în viitorul României. Faptul că am intrat în turul doi arată că România decentă, muncitoare și responsabilă există și e hotărâtă să își apere valorile. În fața noastră stă o alegere clară: între o Românie democratică, stabilă și respectată în Europa și un drum periculos, al izolării, al populismului și al sfidării statului de drept. Nu e vorba doar despre doi candidați. E vorba despre direcția unei întregi țări. Am fost și rămân un om al faptelor, nu al scandalului. Dar acum nu putem fi neutri. Nu putem sta deoparte”, a subliniat candidatul independent, în mesajul publicat pe Facebook.

Nicușor Dan a obținut, la primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat duminică, cu 1.979.767 de voturi (20,99%), potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după numărarea tuturor proceselor verbale.

Dan i-a surclasat pe Crin Antonescu, candidatul coaliției de guvernare, care a obținut 1.892.930 de voturi (20,07%), și pe Victor Ponta (candidat independent), care a întrunit 1.230.164 de voturi (13,04%).

George Simion, candidatul AUR, a obținut cele mai multe voturi – 3.862.761 (40,96%) în primul tur.

Tot luni, Biroul Politic Național al PNL a decis cu unanimitate de voturi ca formațiunea să-l susțină pe Nicușor Dan în turul 2 al alegerilor prezidențiale din 18 mai, potrivit surselor HotNews.ro.

Decizia a venit după ce Crin Antonescu a ratat calificarea în finala prezidențială.