LIVE VIDEO Zeci de mii de oameni prezenți la funeraliile lui Charlie Kirk: „El merită să fim aici”

Zeci de mii de persoane au venit duminică pe State Farm Stadium din Glendale, Arizona, pentru a-i aduce un omagiu activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în timpul unui eveniment în campusul unei universități din Utah. La funeralii participă președintele Donald Trump, membri ai cabinetului său și figuri proeminente ale mișcării „Make America Great Again”, potrivit CNN și AP News.

Funeraliile lui Charlie Kirk, căruia Donald Trump i-a atribuit un rol esențial în victoria electorală din 2024, au atras zeci de mii de persoane. La eveniment au venit inclusiv vicepreședintele JD Vance, oficiali de rang înalt și tineri conservatori formați de atacul lui Kirk în vârstă de 31 de ani.

Trump și alți oficiali de top din administrația sa vor susține discursuri pe parcursul evenimentului. Erika Kirk, care va prelua conducerea organizației soțului său, Turning Point USA, se va adresa la rândul său mulțimii.

„Vom sărbători viața unui om mare astăzi”, a declarat Trump, care le-a spus reporterilor că se pregătește pentru o „zi grea” în timp ce părăsea Casa Albă pentru slujba din Arizona.

Măsuri stricte de securitate

Serviciul funerar se desfășoară pe State Farm Stadium, casa echipei de fotbal american Arizona Cardinals, la vest de Pheonix, unde își are sediul organizația Turning Point. Departamentul pentru Securitate Internă a desemnat acest eveniment ca fiind unul de maximă importanță din punct de vedere al securității.

Turning Point a declarat că nu va permite accesul persoanelor care aduc bagaje, iar pe pagina web a evenimentului a publicat o listă suplimentară cu obiectele interzise, fiind vorba inclusiv despre cărucioare pentru copii și „armele de orice fel”.

Publicul s-a așezat la coadă în fața stadionului încă de dinainte de răsăritul soarelui pentru a-și asigura un loc, iar stadionul cu 63.400 de locuri s-a umplut rapid cu oameni îmbrăcați în roșu, alb și albastru, așa cum au sugerat organizatorii.

„Cred că asta va schimba lucrurile și cred că el a făcut o diferență enormă”, a spus Crystal Herman, care a venit din Branson, Missouri. „El merită să fim aici”, a adăugat ea.

Charlie Kirk a fost asasinat în 10 septembrie

Activistul și comentatorul american de dreapta Charlie Kirk a fost împușcat mortal, săptămâna trecută, în timpul unui eveniment desfășurat la o universitate din Utah.

Tyler Robinson, un tânăr în vârstă de 22 de ani din Utah, este principalul suspect în cazul uciderii lui Charlie Kirk. El a fost arestat vineri, 12 septembrie, la două zile după ce a avut loc asasinatul. Pe 16 septembrie, procurorii din Utah au anunțat că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Robinson și au prezentat o parte din probele strânse împotriva lui, inclusiv presupuse mesaje text în care acesta ar fi recunoscut fapta.

Câteva dintre cele mai cunoscute informații despre Kirk: