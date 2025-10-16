Liviu Negoiță vrea să candideze la Primăria Capitalei: „Bucureștiul este un oraș părăsit”

Liderul PUSL Bucureşti, Liviu Negoiţă, fost primar al Sectorului 3, a anunţat că va candida la funcţia de primar general al Capitalei, afirmând că Bucureştiul este „un oraş părăsit” şi a atras atenţia, printre altele, asupra riscului de prăbuşire a monumentelor istorice din Centrul Vechi la un cutremur de 6,2 grade pe scara Richter, informează Agerpres.

„Bucureştiul este un oraş părăsit şi asta m-a determinat să-mi anunţ candidatura, iar atunci când vorbeşti în politică sau mai ales când acţionezi, aşa cum am făcut-o eu ca primar în Sectorul 3, în perioada 2004-2012, trebuie să vii cu argumente. Daţi-mi voie, în câteva cuvinte, să vă exemplific de ce doresc să candidez la Primăria Capitalei şi încep cu centrul istoric (…). În spatele Hanului lui Manuc se află Curtea Veche (…), este lăsată de Primăria Capitalei şi nu începând de astăzi, ci de câţiva ani, de probabil două mandate şi pe mandatul doamnei Firea şi pe mandatul domnului Oprescu şi pe mandatul domnului preşedinte actual Nicuşor Dan, este un abandon total. Riscul ca această clădire, ce a mai rămas acolo, să se prăbuşească, este foarte mare”, a spus Liviu Negoiţă, joi, într-o conferinţă de presă.

El a subliniat că în centrul istoric sunt 97 de monumente istorice listate ca atare, care, la un cutremur de 6,2 grade pe scara Richter, „devin moloz”.

„Am văzut în ultima perioadă, spre exemplu, căutarea unor soluţii de a fluidiza traficul în Bucureşti, cum s-a anunţat mai deunăzi, că se va interzice accesul autocamioanelor, camioanelor de transport marfă. După ce am avut cinci ani de mandat cu Nicuşor Dan, care practic a interzis eliberarea autorizaţiilor de construire şi Bucureştiul a devenit un oraş închis, astăzi avem de-a face cu o altă interdicţie, şi anume să nu mai circule camioanele de marfă. Ne vom trezi, atâta timp cât nu am rezolvat infrastructura acestui oraş, numai cu interdicţii. Niciodată un oraş nu o să se dezvolte tot căutând soluţii să interzici unora şi altora să trăiască în acest oraş”, a declarat Liviu Negoiţă.

Liviu Negoiță a fost deputat și apoi primar al Sectorului 3 în perioada 2004-2012, cu susținerea PDL. În noiembrie 2009, a fost nominalizat de către președintele Traian Băsescu pentru funcția de prim-ministru, însă Negoiță nu a ajuns să mai propună un guvern pentru investire de către Parlament întrucât, după alegerile prezidențiale, Emil Boc a fost desemnat din nou ca premier. În 2023, Negoiță s-a înscris în partidul fondat de Dan Voiculescu, PUSL.