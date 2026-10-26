Premierul care a rezistat în funcție 49 de zile susține că mai multe misiuni ale țării sale ar fi ajuns pe Marte până în 2040

Liz Truss susține că Marea Britanie ar fi reușit să desfășoare misiuni de succes pe Marte în doar câțiva ani – dacă mandatul ei de prim-ministru, care a durat 49 de zile, nu ar fi fost întrerupt.

Afirmația apare în noua carte a fostului premier de la Londra, intitulată „Bank Job” și publicată luni. Cartea pretinde că explică „cum Banca Angliei a destabilizat piața obligațiunilor și a doborât guvernul” atunci când mini-bugetul lui Truss, din 2022, a provocat turbulențe pe piață, scrie Politico.

În capitolul final, cartea prezintă o imagine vie a felului în care Truss crede că ar arăta viața în 2040 dacă politicile ei ar fi avut șansa să se consolideze. „Mai multe misiuni către Marte au fost lansate deja de la portul spațial al Marii Britanii”, imaginează cartea lui Truss.

Fosta prim-ministră a optat, de asemenea, și pentru unele vise politice mai realiste.

Ea își imaginează un an 2040 în care „în Marea Britanie nu mai există legi ale Uniunii Europene”, este în vigoare un „regim permisiv pentru inteligența artificială”, iar costurile energetice în scădere și termenele de planificare mai scurte au contribuit la transformarea Regatului Unit într-un lider în domeniul AI.

„Bitcoin a beneficiat de un tratament fiscal în concordanță cu statutul său de mijloc de plată în scopuri comerciale”, își mai imaginează ea. „Nu a fost introdusă nicio monedă digitală a băncii centrale.”

De când a părăsit funcția, în urma unei revolte din cadrul propriului partid, Truss a respins acuzațiile conform cărora deciziile ei economice – care au inclus un ajutor financiar uriaș pentru facturile la energie și reduceri de impozite finanțate prin împrumuturi noi – ar fi fost responsabile de prăbușirea lirei sterline.

În schimb, ea a arătat cu degetul către banca centrală, Trezorerie și Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară, acuzându-le că au acționat împotriva ei. Noua ei carte vizează direct Banca Angliei, care a propus vânzarea de obligațiuni de stat în valoare de 80 de miliarde de lire sterline înainte de mini-buget, deși a amânat această vânzare pe fondul turbulențelor de pe piață.

Truss și-a pierdut mandatul în Camera Comunelor la alegerile parlamentare din 2024 și, de atunci, s-a implicat în lansarea Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC), în Marea Britanie.