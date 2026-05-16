Locuitorii din Transnistria vor primi mai ușor cetățenia rusă. Decretul semnat de Putin

Locutorii din Transnistria vor putea obține cetățenia rusă prin procedură simplificată, conform unui decret semnat de președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Documentul publicat pe portalul oficial al guvernului Rusiei se adresează cetățenilor străini sau persoanelor fără cetățenie, în vârstă de peste 18 ani, care au rezidență permanentă în Transnistria.

Decretul elimină mai multe condiții standard pentru obținerea cetățeniei ruse, inclusiv cerința de a locui în Rusia timp de cinci ani și testele de cunoaștere a limbii ruse, istoriei și legislației Federației Ruse.

Transnistria este o regiune care aparține de jure Republicii Moldova, dar care de facto nu se află sub controlul Chișinăului.

În aprilie, secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, susținea că retorica autorităților Republicii Moldova cu privire la Transnistria „seamănă din ce în ce mai mult cu declarațiile autorităților ucrainene despre Donbas în 2014” și avertiza că „Rusia va lua toate măsurile necesare” pentru a-și proteja cetățenii din regiunea separatistă.