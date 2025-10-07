Locuitorii micuței insule din Caraibe care au deschis un proces climatic împotriva Olandei au ajuns în fața instanței pentru a-și prezenta argumentele

Locuitori ai Țărilor de Jos Caraibiene, cunoscute și drept Caraibele Neerlandeze, au declarat marți în fața unei instanțe că schimbările climatice au făcut viața pe insula lor, Bonaire, insuportabil de caldă și uscată și au cerut judecătorilor să oblige statul olandez să reducă gazele cu efect de seră mai rapid, relatează Reuters.

Onnie Emerenciana, un fermier în vârstă de peste 60 de ani, le-a spus judecătorilor că temperaturile caniculare afectează sănătatea persoanelor în vârstă și a celor sărace, seceta afectează recoltele, iar creșterea nivelului mării riscă să distrugă căsuțele de pe plajă, istoric semnificative întrucât amintesc de sclavagismul din perioada colonială.

„Cădem victime efectelor emisiilor de gaze cu efect de seră la care aproape că nu am contribuit”, a declarat Emerenciana în fața tribunalului districtual din Haga.

Insula Bonaire, aflată în sudul Caraibelor, este o fostă colonie olandeză și a devenit o municipalitate specială olandeză în 2010. Insula are aproximativ 20.000 de locuitori care sunt cetățeni olandezi și o suprafață totală de 288 de kilometri pătrați.

Ce cer locuitorii Insulei Bonaire Olandei

Cei opt reclamanți din acest caz doresc ca Olanda să reducă emisiile sale nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2040, cu 10 ani mai devreme decât planurile actuale, și susțin că guvernul olandez nu a făcut suficient pentru a proteja insula împotriva creșterii nivelului mării.

Există doar opt reclamanți, deoarece deplasarea în Olanda pentru acest caz este costisitoare și consumatoare de timp, însă orice hotărâre va fi aplicabilă întregii insule.

Cazul este susținut de grupul de acțiune ecologist Greenpeace, care a afirmat că părți ale insulei Bonaire ar putea fi permanent scufundate până în 2050.

„Problema este că statul nu face ceea ce promite și amână constant politicile climatice”, chiar dacă se preconizează că nu își va îndeplini propriile obiective, a spus avocatul reclamanților, Michael Bacon.

Statul olandez argumentează că politica guvernamentală nu aparține instanțelor

Avocații statului olandez urmează să ia cuvântul mai târziu, marți.

Aceștia au depus argumente scrise în care au subliniat că judecătorii nu pot stabili politica guvernamentală. De asemenea, au susținut că emisiile de gaze cu efect de seră reprezintă o problemă globală, iar contribuția Olandei este doar o mică parte din aceasta.

Reclamanții au anunțat la începutul anului trecut că intenționează să dea în judecată statul olandez pe această temă.

„Țările de Jos Caraibiene au fost uitate de prea mult timp. Există în vigoare planuri de a proteja Țările de Jos Europene de creșterea nivelului mărilor și alte consecințe ale crizei cilmatice, dar acesta nu este deocamdată cazul și pentru Bonaire”, a declarat atunci Danique Martis, unul dintre reclamanți, într-un comunicat.

Olanda este cunoscută pentru barajele sale împotriva furtunilor şi miile de kilometri de diguri construite pentru protejarea teritoriului lor european, din care aproximativ o treime se află sub nivelul mării. Însă această ţară este şi unul dintre cei mai mari poluatori per locuitor din Europa şi s-a confruntat cu o serie de scandaluri şi procese ce vizau emisiile sale.