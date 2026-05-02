Locuitorii unui oraș german au fost luați prin surprindere de retragerea de trupe americane: „Îmbogățesc comunitatea”

Pentru unii locuitori din Landstuhl, unde soldații americani sunt prezenți din 1945, anunțul Pentagonului cu privire la intenția de a reduce numărul trupelor din Germania cu 5.000 a fost unul neașteptat, arată un reportaj realizat de The Guardian.

„Trebuie să vă spun că am fost sincer șocată”, a declarat Nadine Firmont, în vârstă de 45 de ani, care lucrează la un liceu din Landstuhl, vestul Germaniei, localitate descrisă de publicație drept inima celei mai mari comunități militare americane din afara Statelor Unite.

Landstuhl găzduiește cel mai mare spital american din afara SUA, fiind o parte integrantă a comunității militare din Kaiserslautern, formată din aproximativ 50.000 de soldați, personal de auxiliar și membri ai familiilor.

„Americanii îmbogățesc comunitatea”

La finalul anului trecut, în Germania erau staționați 36.400 dintre cei 68.000 de militari în serviciu activ repartizați permanent în bazele americane din Europa.

„Ne iubim americanii – îmbogățesc comunitatea în fiecare sens al cuvântului și fac viața mai plină de culoare”, a mai spus Firmont, care a făcut aceste declarații înainte ca Pentagonul să facă anunțul.

The Guardian a explicat că pentru americanii din zona Landstuhl lucrează o vastă rețea de personal și furnizori germani, ceea ce a creat dependență economică și interculturalism.

„Este tot ce am cunoscut vreodată, face parte din noi”, a declarat Marie, în vârstă de 30 de ani, în timp ce ea și soțul ei germano-american, fiul unui soldat, își așteptau comanda la Shawingz, un lanț de restaurante care deservește comunitatea militară americană.

Managerul de restaurant Karl Mazur-Rekowski, în vârstă de 48 de ani, care a copilărit în Polonia, a spus că Landstuhl a atras oameni care voiau să trăiască „sentimentul american”. „Vor contact cu americanii ca să își îmbunătățească engleza”, a mai afirmat el.

Măsurile anunțate de SUA și reacția guvernului german

Petangonul a anunțat vineri că retrage 5.000 de trupe din Germania și le va redesfășura în Statele Unite sau în alte zone din străinătate, potrivit The New York Times.

Departamentul Apărării anulează, de asemenea, un plan din perioada administrației Biden de a plasa o unitate de artilerie echipată cu rachete în Europa.

Aceste măsuri vor readuce forțele americane din Europa la nivelul din 2022, de dinainte ca Rusia să lanseze războiul împotriva Ucrainei, au explicat oficiali de la Pentagon.

Europenii trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate, a fost răspunsul dat sâmbătă de ministrul german al Apărării, Boris Pistorius,