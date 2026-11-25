Locuitorii unui orășel agricol din statul american Iowa, care găzduiește și un depozit de muniții al armatei SUA, s-au pregătit pentru detonarea planificată a unui stoc vechi de explozibili pe bază de plumb. Operațiunea ce va avea loc mai târziu în cursul zilei de miercuri are ca scop evitarea unui scenariu mult mai periculos, în care butoaiele cu substanțe chimice ar putea exploda spontan, transmite Reuters.

După mai multe zile de nemulțumiri publice și dispute juridice privind planul de eliminare a deșeurilor, armata urma să detoneze aproape 5 tone (4.500 kg) de azidă de plumb degradată și extrem de instabilă, depozitată în 68 de butoaie din plastic aflate într-o stare avansată de deteriorare.

Operațiunea era programată să înceapă la ora 9:00, ora centrală a SUA (15:00 GMT).

Principalele preocupări legate de siguranța publică vizează norul de pulbere toxică de plumb pe care exploziile îl vor împrăștia, cel mai probabil, deasupra locuințelor, culturilor agricole și animalelor de fermă din afara perimetrului de detonare al Uzinei de Muniții a Armatei SUA din Middletown, Iowa. Localitatea se află la aproximativ 241 km sud-vest de Des Moines, capitala statului.

Oficiali federali, statali și locali au petrecut ziua precedentă informând locuitorii din apropierea uzinei cu privire la planurile de evacuare și consolidând o serie de măsuri menite să limiteze efectele exploziei. În același timp, aceștia au încercat să liniștească populația, asigurând-o că operațiunea se va desfășura sub control strict.

Autoritățile au elaborat de asemenea numeroase hărți care anticipau distanța și direcția în care urma să se deplaseze norul de emisii toxice, în funcție de modificările condițiilor meteorologice. Totodată, au colectat sute de probe de aer, sol și apă, care urmau să fie comparate cu mostrele ce aveau să fie prelevate după detonare.

„Prioritatea noastră numărul unu aici, în Iowa, astăzi, este sănătatea și siguranța cetățenilor din această regiune”, a declarat Adam Telle, secretar interimar al Armatei SUA, în cadrul unei conferințe de presă. „Nu considerăm că populația ar trebui să intre în panică. Noi suntem foarte calmi în privința acestei operațiuni”, a subliniat acesta.

„Detonare controlată, cu măsuri de reducere a impactului”

Experți din cadrul armatei, Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA), Biroului pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozibili (ATF), precum și din alte instituții, au subliniat că există un consens în privința faptului că detonarea controlată, însoțită de măsuri de reducere a impactului, reprezintă cea mai sigură opțiune pentru eliminarea acestui stoc de explozibili.

În caz contrar, au explicat aceștia, materialul care devine din ce în ce mai instabil odată cu venirea vremii reci ar urma inevitabil să explodeze spontan la un moment dat, generând riscuri mult mai mari pentru regiunea înconjurătoare.

În plus, experții au ajuns la concluzia că orice încercare de neutralizare chimică sau de mutare a butoaielor de depozitare ar putea declanșa o explozie necontrolată. Oficialii au declarat la conferința de presă de marți că au construit mai multe structuri de izolare și au instalat echipamente despre care speră că vor reduce la minimum cantitatea de particule de plumb aruncate în atmosferă în urma detonării.

Printre aceste măsuri se numără o serie de diguri de pământ construite în jurul celor două buncăre subterane din beton în care este depozitată azida de plumb, precum și doi pereți foarte înalți, realizați prin suprapunerea unor rezervoare cu apă, care urmează să fie eliberată peste zona exploziei.

Inginerii au instalat de asemenea un sistem de pulverizare a apei sub formă de ceață, destinat umezirii terenului din jur, precum și un sistem prin care locul detonării va fi acoperit cu spumă apoasă, concepută pentru a capta particulele de praf rezultate în urma exploziei.

Uzina de Muniții a Armatei SUA din orășelul Middletown, Iowa, FOTO: Austin Johnson / AP / Profimedia

De ce sunt localnicii atât de îngrijorați de detonare

Azida de plumb este un compus chimic exploziv care a fost utilizat timp îndelungat ca principal material detonant în munițiile militare.

După ce această substanță a fost considerată în mare parte depășită din punct de vedere tehnologic, cu mai mulți ani în urmă, armata SUA a transportat în 2009 către uzina din Iowa stocurile neutilizate din bazele militare din întreaga țară.

Însă oficialii au descoperit în timpul unei inspecții desfășurate în luna marti un fenomen periculos de cristalizare în interiorul recipientelor de depozitare și la nivelul materialului conținut de acestea. Acest lucru indica faptul că substanța devenise extrem de instabilă și a declanșat discuțiile privind cea mai sigură metodă de eliminare a acesteia.

Ultima operațiune majoră de eliminare a azidei de plumb a constat într-o detonare în aer liber a aproximativ 3.175 kg din această substanță. Detonarea respectivă a avut loc în statul Colorado, în 1977.

Expunerea la plumb poate provoca o serie de probleme de sănătate, în special în cazul copiilor, la care poate afecta dezvoltarea cognitivă. Odată ajuns în mediul înconjurător și depus pe suprafețe, plumbul nu se descompune.

Agenția Federală pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență (FEMA) a anunțat că locuitorii aflați pe o rază de 8 km de locul exploziei ar putea fi evacuați, în timp ce persoanelor care locuiesc la distanțe cuprinse între 8 și 32 km li s-a recomandat să rămână în interiorul locuințelor, cu ferestrele închise, pentru a evita expunerea la praful de plumb.

Estimările armatei, publicate marți, indicau că praful de plumb s-ar putea depune pe suprafețe aflate la o distanță de până la 64 km sud-vest de locul exploziei, extinzându-se din sud-estul statului Iowa până în nordul statului Missouri.

Potrivit proiecțiilor, particulele transportate prin aer ar putea parcurge aproape 161 km în decurs de opt ore.