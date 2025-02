Locul unde au fost aproape -40 de grade Celsius, cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în România. Ziua acestui record a adus o variație uriașă de temperatură

Sunt foarte rare temperaturile de sub -30 C în România, însă nu a fost întotdeauna așa. Într-o noapte din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în comuna Bod din apropiere de Brașov se înregistra cea mai scăzută temperatură măsurată vreodată la noi în țară: -38,5 C. Bod este un sat faimos nu doar pentru clima dură, ci și pentru zahăr și pentru o stație radio cu rol important în istorie. Care au fost recordurile meteo de la Bod și de ce este așa de frig acolo?

La Bod, iernile sunt foarte reci, iar verile sunt calde. Pot fi 27 de grade în martie și 37 C în septembrie, însă a dat înghețul și în iunie. Bod este una dintre puținele stații meteo unde amplitudinea termică (diferența dintre minima și maxima absolută) trece de 75 de grade Celsius.

Stația meteo nu mai există de mai bine de 60 de ani, însă recordul de 1942 s-a „păstrat”, este valabil și o singură dată a fost „în pericol”, în iarna lui 1985, când la Miercurea Ciuc au fost -38,4 C.

Comuna Bod este faimoasă pentru zahăr, pachetele cu eticheta „Zahăr Bod” fiind folosite de milioane de români, mai ales că fabrica s-a înființat la 1889, iar stația meteo a funcționat datorită fabricii.

Cât de frig a fost la „polul frigului”

A doua cea mai scăzută temperatură măsurată la Bod a fost de -34,5 C, în februarie 1929. Atunci au fost -38 C la Vârfu Omu, record absolut pentru România, ce avea să fie depășit 13 ani mai târziu de stația meteo de la Bod.

În zonele locuite, recordul absolut de temperatură până la valoarea de la Bod era de -36,3 C, înregistrat la stația meteo Iași Copou în februarie 1937.

Oltul, la cativa km de Bod (foto Vlad Barza)

Tot la Bod, într-o zi de decembrie a anului 1902 au fost -32,2 C. Dacă stația meteo ar mai fi existat și în prezent, cu siguranță s-ar mai fi înregistrat temperaturi de sub -35 C în ultimii 60 de ani. Spre exemplu, la stația meteo Brașov-Ghimbav, nu departe de Bod, au fost -33,3 C într-o dimineață de ianuarie, în 2015.

Bod și un pic de istorie: Sași, zahăr și un super emițător radio

În 1933/34 a fost instalată la Bod prima stație de emisie pe unde lungi din România, care a jucat un rol important in timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prin ea fiind transmise toate anunțurile importante, inclusiv mesajul regelui către țară, scrie Mihaela Klos Ilea pe blogul Povești Săsești. În timpul celui de-al doilea Război Mondial, în zona Bod s-au dus numeroase lupte pentru controlul emițătorului de radio și tot în acei ani de război au fost măsurate două dintre cele mai scăzute temperaturi în comuna brașoveană.

Prima mențiune istorică a satului Bod datează din anul 1386, deși acesta a fost probabil fondat în secolul al XIII-lea. În 1241, satul a fost incendiat de tătari, după ce mai înainte avusese de suferit din pricina năvălirilor cumane. Numele german de „Brenndorf” (satul ars) este cel mai adesea explicat prin prisma acestor evenimente, deși etimologic nu este corect, se mai scrie pe Povești Săsești.

Peisaj rural din Tara Barsei (foto Svlase, Dreamstime.com)

Bodul mai era (și încă este) cunoscut în țară mai ales datorită fabricii de zahăr, ai cărei muncitori au dat naștere unui nou sat, numit Colonia Bod, la final de secol XIX. Fabrica a fost deschisă la 1889 și ultimii ani nu au fost deloc grozavi. Presa locală deplânge faptul că din brand-ul „zahăr Bod” a mai rămas doar eticheta, fiindcă a fost produs la Luduș și a fost utilizat și zahăr din Ucraina. Pe 21 februarie, publicația Bună Ziua Brașov a scris că fabrica de la Bod nu va mai produce zahăr.

În jurul fabricii s-a înfiinţat această „colonie” de muncitori, ce cuprindea locuinţe, magazine, o şcoală şi un oficiu poştal. Colonia Bod a aparţinut administrativ multă vreme de Braşov, datorită faptului că toate construcţiile ei se aflau pe teritoriul oraşului. În 1922 fabrica avea 220 de muncitori stabili şi 1100 de muncitori sezonieri şi putea produce între 400 şi 1000 de vagoane de zahăr. Satul Bod Colonie este parte a comunei Bod.

Fără să existe fabrica de zahăr nu ar fi existat stație meteo la Bod, pentru că această stație meteo realiza măsurători ale presiunii aerului, temperaturii și umezelii, dar existau și aparate pentru direcția și viteza vântului și pentru cantitatea de precipitații. Aceste măsurători erau importante pentru producția de zahăr.

Strada din Bod, jud Brasov (sursa foto Svlase, Dreamstime.com)

De ce este așa de rece la Bod? Contează mult faptul că depresiunea Brașov este renumită pentru inversiunile termice, astfel că iarna, pe fundul depresiunii stagnează uneori mai multe zile la rând masele de aer rece (mai dense și mai grele, față de cele de pe versanții încălziți de Soare).

1942, un an foarte greu cu lipsuri, cu lupte și o iarnă extremă

1942 a fost unul dintre cei mai grei ani din secolul trecut pentru români, fiindcă țara era în plin război, trupele române luptau în Crimeea și apoi la Don și la Stalingrad, iar americanii făceau prima „expediție” de bombardament în zonele petrolifere de la Ploiești.

Cladiri din Colonia Bod, vazute din masina (foto Vlad Barza)

Iarna a fost foarte grea în zona Brașovului: nu erau destule lemne; fabricile, școlile și magazinele au fost închise câteva zile și trenurile au circulat cu mari întârzieri și blocaje.

Iarna lui 1942 a adus temperaturi extrem de scăzute peste tot în țară. Au fost -34,8 C la Alexandria, -32,8 C la Tg Mureș, -32,2 C la București Băneasa, -31 C la Tg Jiu, -30,6 C la Bistrița, -29,6 C la Buzău, -29,2 la Oradea și -24,7 la Constanța.

Ziua marelui record a adus o variație uriașă de temperatură

Stația meteo de la Bod se afla la o altitudine de 508 m, iar media anuală de temperatură pentru intervalul 1896-1955 a fost de 7,5 C. Spre comparație, pentru aceeași perioadă media a fost de 10,9 C la București Filaret, iar cea mai ridicată medie din țară a fost la Giurgiu, +11,6 C.

Comuna Bod, jud Brasov (foto Ramona Georgescu, Dreamstime.com)

Nu este de mirare că Bod a stabilit recorduri de frig, orașul având o climă mai aspră decât Brașovul pe timp de iarnă și mai caldă decât Brașovul pe timp de vară.

În cea mai rece lună a anului, ianuarie, media de la Bod era de -5,3 C, mai mică decât la Predeal, oraș montan aflat la peste 1.000 m alt. În cele mai calde luni, media de temperatură de la Bod, polul frigului, a fost de 18 C în iulie și 17,4 C în august. Au fost câțiva ani în care vara temperaturile au ajuns la 37 C, dar în același loc s-a întâmplat să dea înghețul pe 7 iunie (cel mai târziu îngheț), dar și pe 6 septembrie (cel mai timpuriu).

Camp de langa Bod (foto Vlad Barza)

Interesant este că au existat și ani cu temperaturi mai blânde la Bod: spre exemplu, în 1900 cea mai scăzută temperatură măsurată în întreg anul a fost de numai -17,8 C. Au fost însă și ani în care vara a fost răcoroasă și în nici măcar o zi nu au fost mai mult de 28,5 C.

Datele meteo din intervalul 1912-1933 indică o temperatură medie de -5 C în ianuarie la Bod și de +18,9 C în iulie, fiind mai cald decât la Brașov.

24 ianuarie 1942 a fost o zi extrem de rece la Bod, în cursul dimineții au fost sub -27 de grade, în cursul zilei foarte puțin timp temperatura a urcat la peste -20 C, pentru ca apoi, spre seară, să coboare accelerat. Minima a fost de -33,2 C, iar maxima, de -16,8 C.

Pe 25 ianuarie s-a produs recordul absolut, în primele ore ale zilei, pentru ca apoi să se încălzească semnificativ și temperaturile să urce mai sus de -10 C în cursul după-amiezei, iar maxima a fost atinsă mai spre finalul zilei când temperaturile au urcat la peste -6 C.

Cum a fost vremea la Bod pe 24 și 25 ianuarie 1942

24 ianuarie 1942

Minima: -33,2 C

Maximă: -16,8 C

25 ianuarie 1942

Minimă: -38,5

Maximă: -5,5

Când a mai fost extrem de rece la Bod:

-34,5 C în februarie 1929

-32,2 C în decembrie 1902

– 32 C în ianuarie 1940

Bod și câteva recorduri și extreme meteo

Cea mai scăzută temperatură: -38,5 C în ianuarie 1942

Cea mai ridicată temperatură: +37,2 C în septembrie 1946

Cel mai cald an: 1900, cu o medie de 9,0 C

Cel mai rece an: 1933, cu o medie de +5,8 C

Cea mai rece lună: ianuarie 1896, cu o medie de -12,8 C

Cea mai caldă lună: iulie 1936, cu o medie de +20,8 C

Cea mai ploioasă lună: iulie 1898, cu 220,5 mm

Cea mai secetoasă lună: 0 mm, septembrie 1903

Cel mai ploios an: 1912, cu 1.060 l/mp

Cel mai secetos an: 1950, cu 382,9 l/mp

Sursa foto: Dreamstime.com