Londra confirmă că se va realătura programului european Erasmus+

Guvernul de la Londra a confirmat marți că Regatul Unit se va realătura programului european Erasmus+ de schimburi de studenți începând cu data de 1 ianuarie 2027, relatează dpa, conform Agerpres.

În timpul unei audieri în parlament, ministrul Hamish Falconer a afirmat că din noiembrie vor putea fi primite cererile de la tineri britanici care vor putea studia, se vor putea instrui sau vor putea dobândi experiență în Uniunea Europeană.

El a accentuat că oportunitățile vor fi deschise „instituțiilor educaționale de toate felurile”.

Demersurile pentru realăturarea Regatului unit la programul Erasmus au fost anunțate ca parte a acordului de resetare a relațiilor post-Brexit cu Uniunea Europeană din 2025, în mandatul fostului premier Keir Starmer.

Londra a părăsit Erasmus+ în virtutea acordului din 2020 referitor la Brexit, premierul susținând la acea vreme că programul nu oferă valoare pe măsura banilor investiți.

Programul a fost înlocuit de schema Turing Scheme, care s-a încheiat atunci când Regatul Unit a anunțat un nou acord referitor la Erasmus+.

Anterior, Londra declarase că se așteaptă ca peste 100.000 de persoane să poată beneficia de acest program și că studenții dezavantajați tind să beneficieze masiv de pe urma participării la schema.

Ce este programul Erasmus+

Programul Erasmus+ joacă un rol crucial în dezvoltarea unui spațiu european al educației. Liderii statelor UE au solicitat intensificarea mobilității și a schimburilor, inclusiv printr-un program Erasmus+ consolidat în mod substanțial, favorabil incluziunii și extins.

Generația actuală a programului răspunde acestei solicitări de propuneri prin oferirea de mobilitate în scop educațional către un număr record de persoane, creșterea accesibilității pentru tinerii cu posibilități reduse, îmbunătățirea accesibilității pentru organizațiile locale și de mici dimensiuni menținerea caracterului integrat al programului, care să acopere învățarea în toate contextele – formal, non-formal și informal.

Următoarea generație a programului Erasmus+ (2028-2034) este în curs de negociere.

La 11 mai, Consiliul UE a convenit asupra poziției sale de negociere, marcând primul pas către negocierile cu Parlamentul European. Aspectele financiare și orizontale rămân în discuție în contextul următorului cadru financiar multianual.

Programul propus se bazează pe realizările Erasmus+ și ale Corpului european de solidaritate din perioada 2021-2027. Scopul său este de a sprijini în continuare educația și formarea de înaltă calitate, mobilitatea în scopul învățării și dezvoltarea competențelor, promovând în același timp implicarea civică, solidaritatea și incluziunea socială.

Viitorul program este structurat în jurul a doi piloni principali – oportunități de învățare pentru toți și consolidarea capacităților prin cooperare între organizații și instituții și prin sprijin pentru elaborarea de politici. Acesta va continua să sprijine activitățile din domeniile educației și formării, tineretului și sportului, extinzând totodată oportunitățile legate de voluntariat, participare și dezvoltarea talentelor în întreaga Europă.