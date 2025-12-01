Lot de somon infectat cu Listeria, retras de la comercializare de către producător

Un lot de file de somon marinat este retras de la comercializare de către producător, după ce a fost depistată prezența bacteriei Listeria monocytogenes. Într-o avertizare pe site-ul Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, se spune că Listeria poate produce o boală cu simptome asemănătoare gripei.

ANSVSA a prezentat și numărul de identificare al lotului cu Listeria:

„Se recomandă persoanelor care dețin produse din lotul menționat mai sus să nu le consume și să le aducă înapoi în magazinul SC Grand Food Distribution SRL (Good Market) de unde le-au cumpărat”, se spune în mesajul ANSVSA.

Contravaloarea produselor va fi returnată, fără să fie necesară prezentarea bonului fiscal.

„Listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, vomă şi dureri gastrice.

Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit”, mai precizează sursa citată.