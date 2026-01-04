LOTO. Extrageri la LOTO 6 din 49, duminică, 4 ianuarie 2026.  Report uriaș la Joker

Duminică, 4 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de miercuri, 31 decembrie, Loteria Română a acordat 109.708 de câștiguri în valoare totală de peste 9,39 milioane de lei.

Numerele extrase astăzi la LOTO vor fi publicate începând cu ora 18:35.

Rezultatele la LOTO de duminică, 4 ianuarie 2026

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Report uriaș la Joker

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 13,14 milioane de lei (peste 2,57 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,19 milioane de lei (peste 1,01 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 46,03 milioane de lei (peste 9,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 367.900 de lei (peste 72.100 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 150.700 de lei (peste 29.500 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 134.600 de lei (peste 26.400 de euro).