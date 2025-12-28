LOTO. Tradiționala tragere loto de duminică a fost mutată de astăzi într-o zi atipică. Când au loc următoarele extrageri la LOTO 6 din 49. Premiul cel mai mare e însă la altă categorie

Loteria Națională nu organizează duminică 28 decembrie, extrageri la LOTO. Următoarele extrageri au loc abia săptămâna viitoare.

Obișnuiții de duminică ai tragerilor LOTO mai au de așteptat câteva zile pentru a afla dacă sunt norocoși la final de an. Asta pentru că Loteria Română nu organizează în această duminică extrageri la LOTO 6/49, Noroc, Super Noroc, Noroc Plus, Loto 5/40 sau Joker, ci abia miercurea viitoare, în ultima zi a anului, pe 31 decembrie. De obice, tragerile de la mijlocul săptămânii aveau loc joia, dar acum 1 ianuarie pică chiar joi.

Două trageri în aceeași zi la trei categorii

Așadar, miercuri, 31 decembrie, Loteria Română organizează TRAGERILE SPECIALE LOTO DE ANUL NOU, informează Loteria.

Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principala si o tragere suplimentara.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 200.000 de lei

JOKER – 100.000 de lei

LOTO 5/40 – 50.000 de lei

Prețurile variantelor simple de joc sunt:

pentru LOTO 6/49 : 16 lei

pentru JOKER : 14 lei

pentru LOTO 5/40 : 10 lei

pentru NOROC : 4 lei

pentru NOROC PLUS : 3 lei

pentru SUPER NOROC : 2 lei

Report uriaș la Joker

Reportul la Joker la categoria I este de peste 8,69 milioane de euro

Reportul la Loto 6/49 la categoria I de peste 1,7 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistrează la categoria I un report in valoare de peste 8,7 milioane de lei (peste 1,7 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 954.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 44,23 milioane de lei (peste 8,69 milioane de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I in valoare de peste 75.900 de lei (peste 14.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report in valoare de peste 71.800 de lei. La Super Noroc se înregistrează un report cumulat in valoare de peste 140.000 de lei (peste 27.500 de euro).