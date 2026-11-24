Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, nu a aprobat încă transferul a aproximativ 60 de interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, echipamente pe care Washingtonul a fost deja de acord să le furnizeze Ucrainei, a relatat marți Financial Times (FT), citând surse familiare cu această chestiune, conform Reuters și Agerpres.

Ucraina a declarat în repetate rânduri că are nevoie urgentă de mai multe interceptoare de rachete pentru a contracara atacurile tot mai frecvente ale Rusiei cu rachete și drone.

Conform publicației, printre aceste interceptoare se numără rachete de fabricație americană de tip PAC-3 și PAC-2, unele dintre acestea aflându-se în prezent în arsenale europene, iar costurile fiind acoperite de aliații occidentali ai Kievului.

Agenția Reuters nu a putut verifica imediat aceste informații. Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația.

Alocarea încă nefinalizată include interceptoare PAC-3 a căror livrare era programată pentru perioada septembrie-decembrie, precizează FT, adăugând că niciunul dintre aceste transporturi nu a primit, până în prezent, aprobarea pentru a fi transferat.

Aproximativ 20 de interceptoare suplimentare de tip PAC-2 – o variantă mai veche a rachetelor Patriot – au fost, de asemenea, alocate Ucrainei, însă livrarea acestora așteaptă încă aprobarea, a adăugat FT.

Publicația a mai relatat că un demers separat, care viza obținerea aprobării SUA pentru ca Ucraina să își producă propriile interceptoare Patriot, a fost amânat la nivelul Pentagonului.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat pentru FT că nu a existat nicio schimbare în politica SUA privind sprijinul acordat Ucrainei, refuzând totodată să ofere detalii suplimentare despre armamentul în cauză.

„Departamentul Apărării a urmat mai multe direcții paralele de acțiune pentru a accelera cooperarea industrială transatlantică cu partenerii europeni și cu Ucraina în ceea ce privește sistemul de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, iar acest lucru continuă și în prezent”, a declarat un oficial al Pentagonului pentru FT.

Luna trecută, SUA au aprobat vânzarea a 500 de rachete Patriot PAC-3 către Ucraina, o tranzacție evaluată la aproximativ 2,1 miliarde de dolari, însă livrările nu sunt așteptate mai devreme de începutul anilor 2030.