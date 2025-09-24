„Lovitură de precizie”. Două rachete balistice Iskander trimise de ruși au făcut din nou victime în armata ucraineană, la o bază de antrenament

Trupele ruse încarcă o rachetă Iskander pe un lansator mobil în timpul exercițiilor militare comune ruso-belaruse, într-o locație nedezvăluită din regiunea Kaliningrad, Rusia, pe 15 septembrie 2025. Fotografie ilustrativă. SURSA: Russian Defense Ministry Press Service / AP / Profimedia

Un atac rusesc cu rachete asupra unei baze militare de instrucție în Ucraina a provocat miercuri victime în rândul soldaților ucraineni, a anunțat armata ucraineană, potrivit agențiilor de presă DPA și EFE.

Cel puțin două rachete balistice Iskander au lovit baza, a fost o „lovitură de precizie” asupra adăpostului unde se aflau soldații, a transmis comandamentul Forțelor Terestre ucrainene, care nu a precizat numărul victimelor.

În ciuda măsurilor de securitate, lovitura directă asupra acestui adăpost a făcut imposibilă prevenirea completă a victimelor, a mai susținut armata ucraineană, într-un comunicat.

„Serviciile de urgență relevante intervin la fața locului. Personalul rănit primește toată asistența medicală necesară”, menționează comunicatul, citat de The Kyiv Independent.

Forțele terestre ucrainene nu au dezvăluit locația atacului. Armata ucraineană a adăugat că se depun eforturi pentru întărirea centrelor de antrenament, poligoanelor și a altor infrastructuri militare cu adăposturi consolidate, pentru a reduce numărul victimelor în urma atacurilor rusești continue.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat mai devreme un atac rusesc cu rachete și drone în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, unde armata ucrainean are o bază de instrucție.

Nu este prima dată când armata rusă lovește astfel de baze în războiul aflat în desfășurare de mai mult de trei ani și jumătate, protecția deficitară a soldaților ucraineni implicați în activități de instrucție înainte de a fi trimiși pe front fiind o problemă recurentă a armatei ucrainene, notează și Agerpres.

Un atac recent, din 12 august, a dus la moartea unui soldat și rănirea altor 11.

Fostul comandant al Forțelor Terestre ucrainene, Mihailo Drapatîi, a demisionat în iunie după mai multe atacuri rusești asupra centrelor militare de instrucție.