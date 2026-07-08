Lovitură grea pentru sectorul energetic rusesc: Câte rafinării au fost atacate cu drone / Zelenski: „Rușii trebuie să simtă războiul”

Dronele ucrainene au lovit în cursul nopții trei rafinării rusești, o stație de pompare a gazului precum și petroliere rusești din Marea Azov, pe fondul continuării campaniei de la Kiev împotriva infrastructurii energetice rusești, transmite Reuters.

Noile atacuri vine în condițiile în care Rusia se confruntă deja cu o penurie acută de combustibil în unele regiuni, pe măsură ce atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor sale de petrol s-au intensificat, Kievul lovind ținte din ce în ce mai îndepărtate de graniță.

Luni, Kievul a lovit rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, situată adânc în Siberia, la aproximativ 2.700 km de teritoriul controlat de Ucraina.

În declarații separate, Statul Major General al Ucrainei și forțele speciale au afirmat că dronele au lovit rafinăriile TANECO și TAIF-NK din Nizhnekamsk, Tatarstan, rafinăria din Saratov și baza aeriană militară Borisoglebsk din regiunea Voronej.

Oficialii ruși au confirmat atacurile în aceste regiuni, deși nu au precizat ce anume a fost vizat. Ministerul Apărării din Rusia a susținut că a doborât 415 drone în cursul nopții.

Amploarea pagubelor provocate de atacuri nu era clară la ora redactării acestei știri.

A fost lovită și una dintre cele mai moderne rafinării rusești

Autoritățile din Tatarstan, situat la aproximativ 1.400 km de teritoriul controlat de Ucraina, au declarat, potrivit presei locale, că mai multe persoane au fost rănite în urma atacurilor asupra orașului Nizhnekamsk.

Rafinăria TANECO din Nizhnekamsk este una dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic din Rusia, fiind dotată cu unități de hidrocracare, cracare catalitică și cocsificare întârziată.

Conform datelor din industrie, TANECO a prelucrat 17,0 milioane de tone de țiței în 2024, în timp ce TAIF-NK a prelucrat 6,6 milioane de tone (132.000 de barili pe zi) de țiței în același an.

Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busargin, a scris pe Telegram că o persoană a fost ucisă și mai multe au fost rănite în urma unui atac care a avariat ceea ce el a numit „obective industriale civile”.

Rafinăria din Saratov este una dintre cele mai mari și mai vechi din Rusia și a fost ținta unor atacuri repetate din partea Ucrainei în ultimii ani.

Guvernatorul regiunii Voronej, Alexander Gusev, a confirmat, la rândul său, un atac ucrainean, precizând că a izbucnit un incendiu la un „obiect de infrastructură” din regiune.

În plus, Kievul a declarat că a lovit nouă petroliere în Marea Azov, o rută de aprovizionare esențială pentru forțele ruse din Crimeea și din alte zone din sudul Ucrainei aflate sub control rus.

Compania rusă Gazprom a declarat, de asemenea, că mai multe drone au atacat stația de pompare Krasnodarskaya, care contribuie la transportul gazului către Turcia prin conducta Blue Stream, dar că exporturile nu au fost afectate.

Zelenski: „Rușii trebuie să simtă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „Ucraina oferă un răspuns pe deplin justificat la atacurile Rusiei asupra țării noastre și la prelungirea războiului“.

„Rușii trebuie să simtă că statul lor este cel care duce acest război”, a scris pe X, unde a postat și imagini cu rafinăriile lovite.

Ukraine is giving a fully justified response to Russia striking our country and prolonging the war.



Today, our long-range sanctions reached the Saratov region, Tatarstan, and Bashkortostan – roughly 800, 1,400, and 1,500 kilometers from the front line. They also reached the… pic.twitter.com/MOQaIM2Owe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 8, 2026

Rusia a atacat în repetate rânduri infrastructura energetică a Ucrainei pe parcursul războiului, ajuns acum în al cincilea an, provocând întreruperi de curent pe scară largă și penurie de încălzire în timpul iernii.

Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții, acesta fiind al treilea atac în mai puțin de o săptămână, soldat cu moartea a cel puțin unei persoane.