Lovitură în instanță încasată de Trump: Concedierea declarată „ilegală”. De ce decizia e și o victorie pentru un adversar de lungă durată al președintelui

Concedierea bruscă a lui Maurene Comey din funcția de procuror federal de către administrația președintelui Donald Trump a fost ilegală, a hotărât luni un judecător american, ceea ce reprezintă o victorie pentru fiica cea mare a fostului director al FBI și adversar de lungă durată al lui Trump, James Comey, scrie Reuters.

Maurene Comey, care a inițiat dosare penale împotriva lui Ghislaine Maxwell, asociată a lui Jeffrey Epstein, și împotriva magnatului din domeniul muzicii Sean „Diddy” Combs în timpul mandatului ei la Parchetul Federal din Manhattan, început în 2015, a fost concediată de Departamentul de Justiție al lui Trump în iulie 2025. Concedierea ei a avut loc la câteva luni după ce președintele republican și-a început al doilea mandat.

Într-un proces împotriva administrației de la Washington, ea a susținut că a fost concediată din cauza identității tatălui său, ceea ce constituie o încălcare a legilor federale care interzic concedierea funcționarilor publici din motive politice și garantează angajaților federali dreptul la un proces echitabil în litigiile de muncă.

Cazul a fost considerat un test pentru a vedea dacă administrația poate concedia rapid procurori de carieră precum Comey, care nu au fost numiți pe criterii politice și ale căror cariere tind să se întindă atât pe durata administrațiilor prezidențiale republicane, cât și a celor democrate.

„Această decizie reafirmă sistemul nostru fundamental de control și echilibru («checks and balances» – în limba engleză, n.r.)”, au declarat avocații lui Comey, într-un comunicat.

Autoritatea puterii executive

În documentele depuse la instanță, Departamentul Justiției a susținut că procurorii precum Comey pot fi demiși fără motiv de către președinte sau de către procurorul general, deoarece li se deleagă un grad ridicat de autoritate executivă atunci când reprezintă guvernul federal în instanță în dosare penale.

Luând partea lui Comey, judecătorul districtual american Jesse Furman a afirmat că secole de precedente juridice au confirmat autoritatea Congresului de a impune limite asupra capacității puterii executive de a-i demite pe așa-numiții „funcționari de rang inferior”.

„A accepta argumentul pârâților ar însemna să se perturbe chiar echilibrul stabilit de sistemul constituțional al acestei națiuni”, a scris judecătorul Furman, care își desfășoară activitatea în Manhattan și a fost numit de fostul președinte democrat Barack Obama.

Judecătorul i-a admis cererea de reintegrare retroactivă în funcția de procuror până în decembrie 2025, astfel încât aceasta să poată primi salariile restante și să aibă dreptul la pensie.

Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al Departamentului Justiției a afirmat: „Departamentul nu este de acord cu această decizie și va face apel în timp util”.

Furman nu s-a pronunțat încă asupra uneia dintre cererile lui Comey, ceea ce înseamnă că Departamentul Justiției nu poate încă să depună apel.

În timpul celui de-al doilea mandat, Trump a încercat să-și extindă autoritatea asupra entităților guvernamentale federale care, de-a lungul timpului, s-au bucurat de diferite grade de independență față de Casa Albă, inclusiv Departamentul de Justiție. Criticii săi îl acuză că folosește urmăririle penale pentru a-și pedepsi adversarii politici, printre care se numără și James Comey, și pentru a-și recompensa aliații.

Acuzațiile împotriva fostului șef al FBI

În 2017, în timpul primului său mandat, Trump l-a demis pe James Comey, care la acea vreme conducea o anchetă a FBI privind contactele dintre reprezentanții campaniei prezidențiale a lui Trump din 2016 și ruși. În 2018, Comey l-a calificat pe Trump drept „inapt din punct de vedere moral să fie președinte”. Trump a învins-o pe democrata Hillary Clinton în alegerile din 2016.

Anul trecut, Departamentul de Justiție l-a acuzat pe James Comey că a mințit Congresul în legătură cu autorizarea scurgerilor de informații către mass-media, unul dintre cele mai mediatizate cazuri în care administrația Trump a folosit forțele de ordine pentru a-i viza pe cei considerați dușmani politici. Comey a pledat nevinovat, iar dosarul a fost clasat după ce un judecător a constatat că procurorul federal care a formulat acuzațiile nu fusese numit în mod legal.

De atunci, James Comey a fost acuzat într-un dosar federal separat că l-ar fi amenințat pe Trump prin publicarea unei fotografii cu scoici aranjate astfel încât să formeze numerele „86 47”. Comey a pledat nevinovat. Numărul 86 este un termen de argou, provenit din industria restaurantelor care poate însemna „a scăpa de” sau a da pe cineva afară, în timp ce 47 se poate referi la Trump, cel de-al 47-lea președinte al SUA.

James Comey a calificat procesele intentate împotriva lui drept urmăriri penale răzbunătoare, motivate de ostilitatea lui Trump.

În februarie, fiica lui, Maurene Comey, a fost angajată ca partener la firma de avocatură Patterson Belknap Webb & Tyler.