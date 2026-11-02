Lovitură pentru marile companii aeriene din China: Vor termina anul pe minus după problemele din perioada lor cea mai profitabilă

Cele trei mari companii aeriene din China se îndreaptă spre un nou an de pierderi, după ce au înregistrat rezultate mult mai slabe în al treilea trimestru față de anul trecut, chiar dacă aceasta este, de obicei, perioada lor cea mai profitabilă, transmite Reuters.

Problemele au venit pe fondul creșterii costurilor combustibilului pentru avioane, al tarifelor interne scăzute și al perturbărilor cauzate de taifunuri.

Air China și China Eastern Airlines se îndreaptă spre al șaptele an consecutiv de pierderi nete de la începutul pandemiei de COVID-19, potrivit estimărilor analiștilor compilate de LSEG.

China Southern Airlines, care revenise pe profit în 2025 pentru prima dată după 2019, se îndreaptă, de asemenea, spre pierderi, arată estimările.

Toate au avut pierderi după primele nouă luni

Profitul net al Air China din al treilea trimestru a scăzut cu 92,6% față de anul precedent, ajungând la 270,6 milioane de yuani (40,62 milioane de dolari). China Eastern a înregistrat un profit net de 64 de milioane de yuani în acest trimestru, în scădere cu 98,2% față de 2025.

China Southern a înregistrat o pierdere netă de 609 milioane de yuani în al treilea trimestru, față de un profit net de 3,84 miliarde de yuani în anul precedent.

Toate cele trei companii aeriene au raportat pierderi în primele nouă luni ale anului, o perioadă în care, în 2025, înregistraseră profit.

Scumpirea kerosenului le-a lovit puternic

Al treilea trimestru, care acoperă sezonul de vârf al călătoriilor de vară, este, în mod tradițional, cel mai solid pentru companiile aeriene chineze și este un indicator bun pentru comparațiile de la an la an.

Însă toate cele trei companii aeriene au declarat că creșterea abruptă a prețurilor la combustibilul pentru avioane a avut un impact negativ asupra rezultatelor lor.

Prețul combustibilului pentru avioane JET-SIN s-a dublat cu mult de când SUA și Israelul au lansat o campanie militară împotriva Iranului la sfârșitul lunii februarie.

Companiile aeriene chineze își acoperă mult mai puțin combustibilul decât multe dintre omoloagele lor asiatice și europene, ceea ce le expune mai mult la fluctuațiile prețurilor petrolului.

Tarifele interne au fost scăzute în al treilea trimestru pe fondul unei concurențe intense, inclusiv din partea trenurilor de mare viteză.

Acțiunile lor sau pierdut în jur de 40% anul acesta

„Se preconizează că companiile aeriene chineze vor rămâne pe pierderi nete în al patrulea trimestru, care este sezonier mai slab, având în vedere impactul creșterii prețului combustibilului pentru avioane”, a declarat Nathan Gee, șeful departamentului de cercetare în domeniul transporturilor pentru Asia-Pacific la BofA Global Research.

„Marja companiilor aeriene chineze rămâne sub o presiune extremă din cauza creșterii prețului combustibilului pentru avioane și a cererii slabe de consum”, a adăugat Gee. Companiile aeriene încearcă să crească numărul de ore de zbor pe avion pentru a controla costurile, dar reducerile semnificative ale costurilor vor fi dificile, a spus el.

Acțiunile Air China, China Eastern și China Southern au scăzut cu 38%, 46% și, respectiv, 39% în acest an.