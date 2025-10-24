Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești au scumpit benzina într-o țară dependentă economic de Moscova

Atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești sunt parțial responsabile pentru creșterea prețurilor la combustibil în Tadjikistan, au declarat vineri pentru Reuters trei surse din guvernul acestei țări din Asia Centrală.

„În prezent, există o penurie de benzină pe piață, ceea ce a dus la creșterea prețurilor”, a declarat o sursă din cadrul serviciului antimonopol al guvernului tadjic.

Sursa a spus că livrările contractate de la producătorii ruși nu au ajuns la destinație, făcând legătura cu atacurile asupra rafinăriilor rusești care asigură o mare parte din necesarul de combustibil al Tadjikistanului. Alte două surse au confirmat această informație.

Monitorizarea efectuată vineri de Reuters a arătat că prețurile combustibililor în capitala Tadjikistanului, Dușanbe, au crescut semnificativ de la începutul lunii octombrie. Prețul benzinei A-95 a crescut cu 3,54%, al benzinei AI-92 cu 3,68%, al motorinei cu 5,58% și al gazului petrolier lichefiat (GPL) cu 5,81%.

Una dintre surse a afirmat că prețurile sunt chiar mai mari în afara capitalei.

Probleme pentru fostele republici sovietice din Asia Centrală

Tadjikistan, o țară muntoasă cu aproximativ 10,5 milioane de locuitori și cu puține rezerve proprii de hidrocarburi, depinde economic de Rusia, unde mulți dintre cetățenii săi merg să muncească.

Toate cele cinci foste republici sovietice din Asia Centrală, ale căror economii sunt strâns legate de cea a Rusiei, au fost lovite începând din 2022 de consecințele economice ale războiului Moscovei în Ucraina.

Se estimează că escaladarea campaniei ucrainene cu drone împotriva infrastructurii energetice rusești a distrus până la o cincime din capacitatea de rafinare a Moscovei la un moment dat în ultimele săptămâni, provocând un efect de undă în Asia Centrală.

Un atac săptămâna trecută asupra uzinei de gaz din Orenburg, Rusia, care prelucrează gazul din câmpul Karachaganak din Kazahstan, a redus drastic capacitatea uzinei, una dintre cele mai mari din lume.

Kazahstanul a înghețat săptămâna trecută prețurile la combustibil și tarifele la utilități, dând vina pe consecințele războiului din Ucraina, în timp ce oficialii din Kârgâzstan au avertizat miercuri că prețurile la combustibil ar putea crește cu până la 15% pe fondul crizei de aprovizionare.

Foto: Manfred Thuerig | Dreamstime.com