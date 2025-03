Luarea de ostatici în trenul din Belucistan: Armata desfășoară o operațiune complexă, dar teroriștii s-au pus între pasageri cu veste explozive. Ultimele informații

Atacatori sinucigași care au luat ostatici sute de persoane ce călătoreau cu un tren din regiunea Belucistan a Pakistanului s-au așezat între pasageri, complicând eforturile de salvare, au declarat miercuri surse din domeniul securității citate de Reuters.

Una dintre surse afirmă că în jur de 50 de insurgenți din această regiune turbulentă din sud-vestul Pakistanului au aruncat în aer o linie feroviară și au lansat rachete marți asupra trenului Jaffar Express, care avea la bord peste 400 de persoane.

🚨SHOCKING TRAIN HIJACKING IN PAKISTAN🚨 Baloch rebels DETONATE IED, seize Jaffar Express en route from Quetta to Peshawar! BLA fighters now hold 182 hostages—11 Pakistani soldiers DEAD in the chaos! This is INSANE—spread the word! #PakistanCrisis #JaffarExpressHijack pic.twitter.com/s6HHjPq1qo

Sute de militari și trupe în elicoptere au lansat o operațiune pentru salvarea ostaticilor în zona muntoasă izolată unde trenul a fost oprit. Guvernul de la Islamabad a declarat că până acum au fost salvați 155 de pasageri.

Nu exista o cifră oficială privind numărul persoanelor rămase captive în mâinile militanților. Armata de Eliberare a Belucistanului (BLA), un grup armat etnic care și-a asumat responsabilitatea pentru atac, a declarat marți că ține ostatice 214 persoane.

This is probably the first incident of any #TrainHijack in the world.#Balochistan fighters have brought Pakistan to its knees.



The seeds of terrorism that #Pakistan had sown are now paying the price for it.#PakistanTrainHijack

👇👇

pic.twitter.com/gGdyNaLEsP