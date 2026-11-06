Luca Niculescu a recunoscut că este nedrept ce li se întâmplă companiilor. Premierul propune și trei direcții

Premierul Luca Niculescu a declarat vineri că instituţiile statului trebuie să facă efortul de a deveni mai eficiente, la fel cum fac companiile private, spunând că „este nedrept ca întreaga povară a ajustărilor economice să cadă pe umerii celor care produc valoare”.

Luca Niculescu a făcut acest declarații la Summitul Concordia 2026, o conferință economică la nivel înalt organizată la București de Confederația Patronală Concordia.

„România are capital. România are economii care pot fi mobilizate pentru investiţii, avem acces la fonduri europene, avem resurse, avem oameni pregătiţi, avem companii care concurează cu succes pe pieţele internaţionale, dar este nevoie să reconstruim acest capital fără de care toate celelalte sunt mult mai greu de pus în mişcare şi anume capitalul de încredere, încrederea între stat şi mediul de afaceri între instituţii şi cetăţenii, între cei care iau decizii sau care luăm decizii şi cei care trăiesc cu efectele lor şi între noi, românii”, a declarat Luca Niculescu, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, încrederea „nu se tipăreşte, nu se dă printr-o Ordonanţă de Urgenţă, printr-o Hotărâre de Guvern, se câştigă greu, se câştigă într-un mod complicat, dar se poate pierde foarte rapid”.

Privatul este „cel care a dus greul”

Premierul a subliniat că, în ultimii 20 de ani, mediul privat este cel care a dus mare parte din greul dezvoltării economice a României.

„Antreprenorii români, investitorii străini, milioanele de oameni care lucrează în companii au creat bunăstare, au creat locuri de muncă, au dezvoltat industrii, au adus tehnologii şi au integrat România în economia europeană şi globală. Aţi traversat crize politice, financiare, pandemie, şocuri energetice şi inflaţie. Aţi suportat destule schimbări şi reguli sau schimbări de reguli mai curând venite chiar de la noi, de la stat. Şi este un lucru pe care, da, trebuie să-l recunoaştem onest. Şi cu toate acestea aţi continuat să investiţi, să angajaţi, să construiţi”, a mai spus premierul Niculescu.

El a mai spus că este nedrept ca întreaga povară a ajutărilor economice „să cadă pe umerii celor care produc valoare”.

„Când le cerem companiilor să devină mai eficiente, instituţiile statului trebuie să facă exact acelaşi efort. Când cerem investiţii pe următorii 10 ani şi predictibilitate din partea companiilor care sunt aici şi vor să se dezvolte în România, trebuie şi noi să ne asigurăm că regulile nu se schimbă la fiecare 10 luni sau chiar mai devreme. Şi este nedrept ca întreaga povară a ajustărilor economice să cadă pe umerii celor care produc valoare. Parteneriatul înseamnă responsabilităţi împărţite şi, bineînţeles, statul trebuie să-şi facă partea sa”, a mai explicat premierul Niculescu.

„Vă propun trei direcții”

Premierul a propus trei direcţii prin care Guvernul să demonstreze că lucrurile se pot schimba.

„În primul rand, predictibilitate. Investiţiile au nevoie de reguli clare şi de un orizont de timp în care companiile să-şi poată planifica activitatea. În al doilea rând, un stat care ţine pasul cu economia, digitalizarea, simplificarea procedurilor, eficienţa administraţiei nu pot fi obiective despre care doar vorbim şi apoi le amânăm. Sunt condiţii ale competitivităţii economice. În al treilea rând, poate disciplina la noi acasă, pentru că nu putem solicita responsabilitate şi eficienţă mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici şi în funcţionarea instituţiilor”, a mai declarat Luca Niculescu.

El a menţionat şi ce aşteptări are de la mediul de afaceri.

„Aşteptăm să continuaţi să investiţi în România, să aveţi ambiţie, să aveţi viziune pe termen lung. Aştepăm să inovaţi, să creşteţi productivitatea, să construiţi companii capabile să facă faţă competiţiei globale. Aşteptăm să investiţi în oameni, în educaţie, în calificare, în locuri de muncă stabile şi bine plătite. Aşteptăm competiţie loială, integritate, responsabilitate faţă de comunităţile în care vă desfăşuraţi activitatea”, a conchis Luca Niculescu.