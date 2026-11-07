Luca Niculescu, anunț despre situația de la Cernavodă. „Am fost în camera de comandă și am văzut”

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, după o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că Unitatea 1 va ajunge la o capacitate de 100% în următoarele 24 de ore. Unitatea 2 rămâne deocamdată închisă.

Luca Niculescu a făcut, sâmbătă, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, alături de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, la o zi după ce Unitatea 1 a fost repornită. Centrala, care asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția de energie electrică a României, a fost oprită complet din 13 august, din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării.

„S-a încheiat o situaţie serioasă. Timp de 100 de zile, centrala de la Cernavodă nu a furnizat energie în România. Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă alături de colegii mei şi am văzut cum nivelul furnizării de energie creşte în fiecare oră. Acum suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 şi până la capătul următoarelor 24 de ore capacitatea de producere a energiei va fi de 100%”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a spus că „este o veste foarte bună” pentru că Unitatea 1 asigură aproximativ 8% din producția energetică a țării.

„Vă dați seama cât de important este pentru securitatea energetică a României, mai ales în această perioadă. Scade presiunea pe sistemul energetic, vor scădea importurile, mai ales în ore de vârf, deci este extrem de important”, a spus premierul Niculescu.

În ceea ce privește repornirea Unității 2, premierul a spus că nu se angajează „la chestiuni pe care evident nu le controlez”, însă speră că și aici „veștile să fie foarte bune, foarte curând”.

„O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, domnilor directori, când veți discuta despre stadiul în care se află unitatea numărul doi de la Cernavodă și când poate fi ea repornită. Nu vreau să mă angajez la chestiuni pe care evident că nu le controlez așa cum le controlează dumneavoastră, dar sper că și aici veștile să fie foarte bune foarte curând”, a spus premierul.

Despre oprirea reactoarelor, Luca Niculescu a spus că o astfel de situație „nu era estimată nici într-o sută de ani”.