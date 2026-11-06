Centrala de la Cernavodă a fost repornită. Câtă energie trimite în sistemul național

Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost repornită vineri după-amiază, deocamdată producția de energie fiind sub capacitatea reactorului. Centrala a fost reintegrată în Sistemul Energetic Național, după ce și-a încetat complet producția în 13 august, din cauza debitului redus al Dunării.

Unitatea 1 are o capacitate nominală de producție de 706 MW.

Potrivit datelor publicate în timp real de Transelectrica, consumul în Sistemul Energetic Național reprezenta, în jurul orei 20.15 circa 7.600 de MW, iar producția 6.200 de MW.

Defalcată pe sursa de producție, situația se prezenta astfel:

34.00% Hidrocarburi – 2108 MW

29.82% Eolian – 1849 MW

21.68% Hidro – 1344 MW

8.97% Cărbune – 556 MW

3.66% Nuclear – 227 MW

1.23% Biomasa – 76 MW

0.84% Instalatii de stocare – 52 MW

-0.19% Foto – -12 MW

„Începerea manevrelor de pornire a Unității 1, odată cu îndeplinirea condițiilor minime pentru pornirea în deplină siguranță, este un pas important, așteptat deopotrivă de companie, de autorități și de public”, a declarat Mihai Gioară, directorul general al Nuclearelectrica, potrivit unui comunicat transmis Bursei de Valori București, publicat miercuri.

În ceea ce privește Unitatea 2, repornirea acesteia depinde de evoluția debitului Dunării. Funcționarea Reactorului 1 presupune utilizarea unor volume mari de apă pentru răcirea reactorului, ceea ce va conduce la scăderea nivelului în bazinul de aspirație.

Prin urmare, Unitatea 2 va putea fi repornită numai după o creștere susținută a nivelului Dunării. Ulterior, aceasta va putea fi sincronizată la Sistemul Energetic Național.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, declara pe 27 octombrie că un termen realist pentru repornirea unui reactor de la Cernavodă era de aproximativ două săptămâni, estimând că acesta ar putea deveni funcțional în jurul datei de 15 noiembrie.

„Cel mai probabil, probabil că putem să discutăm de două săptămâni ca fiind un termen realist, bazându-ne pe prognozele care există în momentul de față”, afirma ministrul, într-o intervenție pentru emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, care asigură în mod obișnuit aproximativ 20% din producția de energie electrică a României, este oprită complet din 13 august.