Luca Niculescu: „Dacă România intră în junk, nu va fi bine deloc”. Ce spune premierul despre noi măsuri de austeritate

Premierul Luca Niculescu a afirmat, la TVR, că România trebuie să rămână pe traseul consolidării fiscal-bugetare, în caz contrar riscând retrogradarea la junk, ceea ce va duce la măsuri de austeritate mai dure. Pe de altă parte, șeful Guvernului a spus că noi măsuri de austeritate vor produce tensiuni și mai mare.

Luca Niculescu a evitat să spună dacă a simţit sau nu „o grea moştenire” la preluarea şefiei Guvernului.

„Va exista o comunicare din partea ministrului Finanţelor relativ curând şi atunci vom şti exact cum stăm. Da, România este într-o perioadă de consolidare fiscală, asta înseamnă că trebuie să trecem de la un deficit care a fost foarte mare la un deficit care să se încadreze în traseul convenit cu Comisia Europeană. Un deficit mai mic sigur că presupune un proces de tranziţie, în acelaşi timp, venim după o perioadă în care oamenii au suferit, în care oamenii încă suferă, în care puterea de cumpărare a fost erodată, în care nu mai poţi să vii cu măsuri de austeritate fără să stârneşti tensiuni şi mai mari şi atunci suntem foarte atenţi în a echilibra acea consolidare fiscal-bugetară de care România are nevoie, pentru că, dacă ieşim de pe acest traseu, ajustarea va fi şi mai dură. Pe scurt, dacă România intră în junk nu va fi bine deloc”, a afirmat Luca Niculescu, citat de News.ro.

Referitor la faptul că a profesat mult timp ca jurnalist, Luca Niculescu a afirmat: „Cred că mi-a fost mai uşor să pun întrebări decât să dau răspunsuri”. El a povestit că, în calitate de jurnalist, l-a intervievat pe actualul ministru al Educaţiei, Sorin Costreie, pe vremea când acesta era în societatea civilă.

Cum decurge colaborarea cu miniștrii PSD

Premierul Luca Niculescu afirmă că discuţiile pe care le are cu miniştrii nu sunt unele politice, ci unele „tehnice, profesionale”, amintind că nu este politician şi dezvăluind că nu doreşte să facă politică.

„Lucrăm la ce avem de făcut în cadrul programului de guvernare, discuţiile pe care le am cu colegii sunt profesionale, tehnice, pe mandatul fiecăruia şi încerc, în ceea ce mă priveşte, să mă ocup mai puţin de politică – după cum ştiţi, nu sunt politician – şi mai mult de politicile care trebuie făcute pentru România”, a spus Niculescu.

Premierul a evitat să răspundă dacă ieşirile publice ale miniştrilor PSD care îi critică pe precedesorii lor „bruiază” activitatea Executivului, Luca Niculescu amintind că PSD a fost singura formaţiune politică dispusă să facă parte din Guvern.

Întrebat dacă s-a aflat în situaţia de a tempera unele ieşiri sau propuneri venite din partea miniştrilor PSD, şeful Gvernului a susţinut că până acum nu s-a aflat în situaţia de a fi în dezacord cu miniştrii.

„Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord. Sigur, este o echipă care se coagulează, sigur că discutăm mult, iar discuţiile duc la rezultate şi la rezultate bune, în general, dar cât timp suntem în programul de guvernare, şi acesta este cazul acum, suntem toţi pe aceeaşi corabie şi ne îndreptăm spre aceeaşi direcţie şi direcţia să fie cât mai bună pentru România”, a adăugat premierul.