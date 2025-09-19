Luca Niculescu: Dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE

România a închis 15 din cele 25 de comitete în procesul său de aderare la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi, dacă totul merge conform planului, anul viitor țara noastră va adera la această organizaţie, a afirmat, vineri, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit Agerpres.

„Suntem 8 ţări în procesul de aderare în clipa de faţă, iar România este în plutonul fruntaş. Țara noastră a reuşit să se mobilizeze şi se mobilizează pentru acest efort foarte mare, care seamănă destul de mult cu aderarea la Uniunea Europeană, doar că acolo aveam capitole de încheiat, aici avem comitete de terminat. 25 de comitete care evaluează România şi care acoperă practic toate domeniile vieţii publice, fie că este vorba despre digitalizare, mediu, agricultură, sănătate, guvernanţă publică, guvernantă corporativă. Practic nu există un domeniu în viaţa noastră care să nu-şi găsească un corespondent la OCDE”, a precizat Niculescu, la Summitul Rethink România 2025 – Infrastructura încrederii.

El a reamintit că instituţiile lucrează de aproape 3 ani iar aproximativ o treime dintre instrumentele pe care le avem de încheiat la OCDE au legătură cu protecţia mediului.

„Vă rog să le ţineţi pumnii la începutul lui octombrie pentru că vor avea evaluarea, au lucrat ani de zile la ea şi sper din toată inima să o închidă. Suntem într-un punct avansat. Din cele 25 de comitete am închis 15. Mai sunt încă 10, unde iar suntem foarte avansaţi. Avem cea mai mare parte dintre evaluări în această toamnă şi unele la începutul anului viitor şi dacă totul merge conform planului, anul viitor vom adera la OCDE şi ar fi exact aşa cum ne-am propus, în 2026”, a subliniat acesta.

Oficialul MAE a afirmat că este optimist în ceea priveşte aderarea la OCDE pentru că trebuie să prezinte acestei organizaţii o ţară care funcţionează.

“Sunt condamnat să fiu optimist pentru că ne-am propus, factorul politic şi-a propus ţinta de 2026 ca aderare, şi ca să reuşesc să fiu optimist, trebuie să prezint celor de la OCDE o Românie care funcţionează, o Românie orientată către viitor, o România care este gata să se alăture clubului cu cele mai dezvoltate standarde în materie de guvernanţă publică, clubul economiilor dezvoltate. Şi ca să facă toate astea, primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors de la Paris acum trei ani a fost să-mi scot televizorul din casă, ca să nu mă mai uit pe televiziunile de ştiri şi asta îmi asigură un fel de serenitate şi mă ajută să mă concentrez pe ce am de făcut”, a mai afirmat Luca Niculescu.

De asemenea, el a spus că este deseori întrebat care este beneficiul de a adera la OCDE şi a explicat că este în primul rând unul reputaţional pentru că o ţară care este în OCDE atrage automat mai multe investiţii de calitate.

„Am făcut comparaţia cu NATO şi cu Uniunea Europeană. La NATO şi la Uniunea Europeană e foarte simplu să spui. NATO îţi oferă securitate, Uniunea Europenă prosperitate. OCDE-ul nu oferă nici securitate militară, deşi uneori se spune că este un NATO economic, pentru că standardele economice pe care le propune sunt foarte riguroase, nu oferă nici prosperitatea directă, adică nu-ţi dă fonduri cum îţi dă Uniunea Europeană. În schimb îţi aduce mari beneficii reputaţionale. O ţară care este în OCDE atrage automat mai multe investiţii şi mai multe investiţii de calitate”, a menţionat sursa citată.

Totodată, el a precizat că prin aderarea la OCDE România va avea acces la expertiza celor mai dezvoltate economii din lume.

„Există peste 300 de comitete şi de grupuri de lucru la OCDE, la care experţii români vor putea să colaboreze, vor putea să înveţe, vor putea să vină ei cu lecţiile pe care le au, pentru că sunt domenii în care România performează deja şi în care alţi colegi de la OCDE au de învăţat de la noi. Există, de asemenea, un alt beneficiu important, accesul la cea mai bună bază de date şi de studii din lumea întreagă”, a declarat Luca Niculescu.

Pe lângă acestea, el a menţionat un avantaj de ordin simbolic, OCDE fiind o organizaţie născută din Planul Marshall, în 1947.

„Strămoşul OCDE, OCEE, Organizaţia pentru Cooperare Economică Europeană, e cea care a implementat Planul Marshall din Europa. Ştim foarte bine că noi în 1947- 48 numai la Planul Marshall nu ne gândeam sau ne gândeam, dar Moscova a decis altfel. Acum avem şansa să intrăm în OCDE”, a mai spus Luca Niculescu.