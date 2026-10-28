Luca Niculescu, despre momentul în care „se va manifesta” unirea dintre România și Republica Moldova: „Eu vă spun foarte clar”

Prim-ministrul Luca Niculescu a declarat, marți, la Chișinău, că unirea dintre România și Republica Moldova depinde de voința cetățenilor de pe cele două maluri ale Prutului.

Premierul învestit în urmă cu o săptămână a făcut marți o primă vizită externă, la Chișinău, și a fost întrebat într-un interviu pentru TVR Moldova cum se raportează guvernul său la dezbaterea despre unirea Republicii Moldova cu România.

„Există multe legături între țările noastre și evident că e o dezbatere care există și care poate să existe și în unele contexte grele”, a răspuns Luca Niculescu.

Întrebat dacă vede unirea ca pe un „plan B” pentru Republica Moldova și aspirațiile sale europene, el nu a dat un răspuns direct, însă a afirmat: „Eu vă spun foarte clar, se va manifesta dacă și în momentul în care cetățenii din cele două țări îl vor dori”.

„Deocamdată noi vrem să apropiem România de Republica Moldova și, mai mult, Republica Moldova de Uniunea Europeană, și, mai mult, să creăm aceste punți, să creăm și mai multe conexiuni între noi, iar răspunsul la întrebarea pe care mi-ați pus-o ține de cetățenii din țările noastre”, a continuat Luca Niculescu.

Subiectul reunificării a fost readus în dezbaterea publică de președinta Republicii Moldova la începutul anului, când Maia Sandu a declarat, în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, că ea ar vota pentru unirea cu România la un eventual referendum și că unirea „este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”.

Ulterior, ea a abordat de mai multe ori subiectul, sugerând inclusiv că reunificarea ar putea fi o alternativă pentru Republica Moldova în cazul în care procesul de aderare la UE stagnează, a scris NewsMaker.md.

Într-un interviu acordat presei germane în 2025, președintele Nicușor Dan afirmase, de asemenea, că el „personal” își dorește unirea, dar că „România nu va întreprinde nimic” cât timp cetățenii Republicii Moldova susțin forma actuală de stat, notează News.ro.

Potrivit unui sondaj realizat de iData, citat de NewsMaker, 41% dintre cetățenii Republicii Moldova susțin unirea cu România. Pe malul drept al Prutului, unirea este susținută de circa 72% dintre cetățeni, conform aceleiași cercetări.