Luca Niculescu, în primul discurs în calitate de premier, către Nicușor Dan: Rezultatul îl aveţi în faţa dumneavoastră

Premierul Luca Niculescu a declarat, marţi seară, în ceremonia de depunere a jurământului de la Palatul Cotroceni, că este convins că toţi cei din cabinetul său sunt animaţi de dorinţa de „a face bine, de dorinţa de a arăta că România poate”.

El a precizat că nu va fi o perioadă simplă, dar o priveşte „cu încredere şi cu speranţă”.

De asemenea, Luca Niculescu a mulţumit PSD pentru că şi-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă despre care a spus că „într-adevăr, nu este simplă”.

Totodată, noul premier a avut un mesaj și pentru președintele Nicușor Dan, cel care i-a acordat încrederea pentru încercarea de a forma un nou guvern.

Discursul susținut de Luca Niculescu la ceremonia de depunere a jurământului:

„ În primul rând, domnule președinte, îmi amintesc exact în aceeași sală, în urmă cu două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă și care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite de a încerca să formez un guvern.

În primul rând, domnule președinte, îmi amintesc exact în aceeași sală, în urmă cu două săptămâni și o zi, mi-ați încredințat acea sarcină foarte onorantă și care m-a încărcat cu multă responsabilitate și cu câteva nopți nedormite de a încerca să formez un guvern. Ați fost foarte generos, mi-ați dat un spațiu larg, putea să fie un guvern tehnocrat, un guvern politic, dar ați fixat o limită.

Acest guvern trebuia să fie unul, cum a spus dumneavoastră, prooccidental, să fie ancorat în Europa și în relația noastră solidă transatlantică.

Au fost zile întregi de discuții și de consultări. Rezultatul îl aveți în fața dumneavoastră.

Este un guvern mixt, reprezentat de Partidul Social Democrat, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că și-a asumat responsabilitatea de a intra la guvernare într-o perioadă care într-adevăr nu este simplă și de asemenea colegi din societatea civilă, unii din mediul academic, din mediul profesoral, cărora poate le-a fost și mai greu de a face acest pas pentru că, așa cum spuneți, este câteodată mai confortabil să fii în lumea pe care o cunoști și dintr-odată când ajungi în acest spațiu în care ești extrem de mediatizat și în care totul este pus așa sub o lupă enormă, viața chiar cea personală poate deveni foarte complicată.

Dar sunt convins că toți cei de aici suntem animați de dorința de a face bine, de dorința de a arăta că România poate, pentru că am văzut că atunci când o dorește cu adevărat, România poate să reușească ceea ce ceea ce dorește.

Exemplul pe care l-ați dat ceva mai devreme cu aderarea la OCDE este unul dintre ele când toate forțele politice și-au și-au pus eforturile în comun.

După cum ziceam, nu va fi o perioadă simplă, dar o privesc cu încredere, cu speranță. Vreau să le mulțumesc și partidelor care, deși nu au intrat la guvernare, au decis să susțină acest guvern în Parlament, pentru că altfel ar fi fost cu siguranță mult mai complicat.

Să le mulțumesc și colegilor care au au încercat înaintea mea, Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan, din experiențele lor am învățat și vă asigur că vom face tot ce este mai bine pentru România, pentru că pentru ca această țară să-și arate adevăratul potențial. Vă mulțumesc.”

Membrii Guvernului condus de Luca Niculescu au depus marți seară jurământul în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, în fața președintelui Nicușor Dan.

La ceremonie au participat președinții celor două Camere ale Parlamentului, Sorin Grindeanu și Mircea Abrudean, dar și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu. Au fost prezenți la eveniment și consilieri prezidențiali.

Parlamentul a acordat marți votul de încredere noului Executiv, cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”.