Luca Niculescu începe negocierile cu partidele. Ce vrea Grindeanu de la premierul desemnat

Premierul desemnat Luca Niculescu se întâlnește joi cu partidele fostei Coaliții.

Discuțiile vizează formarea unei majorități pentru învestirea unui nou guvern.

Propunerea liderului PSD

Luca Niculescu l-a sunat pe Sorin Grindeanu ca să stabilească o primă negociere. După această rundă de discuții, social-democrații plănuiesc să facă o nouă ședință, în care să decidă dacă îl susțin sau nu pe premierul desemnat.

Potrivit informațiilor HotNews, liderul PSD o să îi propună decalogul de 10 măsuri pentru relansarea economică pe care le-au votat în ședinta de la Sinaia. Printre măsuri se numără refacerea sistemului energetic sau înființarea unui program național pentru alfabetizare funcțională.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a declarat Sorin Grindeanu cu privire la susținerea lui Niculescu.

PNL nu va intra în guvern

PNL poate lua în calcul un vot de învestitură pentru Guvernul Luca Niculescu, în funcție de programul de guvernare și componența viitorului Executiv, a declarat secretarul general al liberalilor Robert Sighiartău.

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru, nu vom intra în acest Guvern. Vom încerca să vedem ce soluții are domnul Niculescu, cu ce Guvern vine, astfel încât să vedem dacă PNL va da sau nu un vot de învestitură pe acest Guvern”, a spus el, la RFI.

Sighiartău a susținut că un Cabinet de tehnocrați „ar fi o soluție mai bună, dacă va fi un Guvern tehnocrat în adevăratul sens al cuvântului”.

Linia roșie a UDMR

Kelemen Hunor a anunțat marți că a avut o primă discuție cu premierul desemnat Luca Niculescu și că are încredere că acesta va putea forma o majoritate parlamentară pentru a trece Guvernul.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul candidat la premier, Luca Niculescu. Ca diplomat, a fost implicat de-a lungul carierei, așadar avem încredere în el că va putea forma majoritate parlamentară. Avem o singură linie roșie: noul guvern nu depinde de voturile AUR și SOS”, a scris Kelemen Hunor, pe Facebook.

Condiția USR

Președintele USR Dominic Fritz a declarat că partidul său nu va vota guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va fi reprezentat prin miniștri în cabinet.

De asemenea, Fritz s-a arătat reticent față de varianta unui guvern tehnocrat, afirmând că nu va avea forța să-și impună proiectele în fața unei majorități parlamentare ostile.

Ce urmează

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Din acest moment, premierul desemnat are 10 zile la dispoziție pentru a depune la Parlament programul de guvernare și cabinetul de miniștri.

Ca guvernul să fie învestit, Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi.