Luca Niculescu, noi precizări despre Pilonul 2 de pensii

Premierul Luca Niculescu a făcut, miercuri dimineaţă, noi precizări în legătură cu Pilonul II de pensii, după ce în prima sa conferinţă de presă de la preluarea mandatului a dat un răspuns care a lăsat loc unor interpretări.

„Nimeni nu se atinge de Pilonul 2 de pensii. Sunt aproximativ 12% din PIB acolo, sunt economiile a milioane de români. Predictibilitatea este cheie. Pilonul II există și va exista așa cum este”, a declarat Niculescu, după ce a fost întrebat despre Pilonul 2 de pensii, citat de News.ro.



Marţi seară, Niculescu a afirmat că Pilonul 2 de pensii, indicat în anii trecuţi drept posibilă sursă pentru redresarea financiară a României, „ar trebui să rămână aşa cum este”.



„Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE, iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a declarat prim-ministrul, marţi, în ziua în care Guvernul său a fost învestit.



Întrebat dacă sunt posibile modificări ale acestuia, în condiţiile în care în anii trecuţi au existat voci care au avansat ideea că banii strânşi ar putea fi o sursă pentru redresarea financiară a ţării, premierul a răspuns că, „în mod normal”, Pilonul 2 ar trebui să rămână aşa cum este.



„Este ceva la care nu am apucat să mă gândesc până acum. Sunt mulţi miniştri în acest guvern care vă pot răspunde la întrebări. Şi eu o voi face la un moment dat, dar deocamdată este încă prea devreme. În mod normal, Pilonul 2 de pensii ar trebui să rămână aşa cum este. Ştiu că este un subiect de care m-am ocupat în cadrul aderării la OCDE. Iar reforma Pilonului 2 de pensii nu este ceva de care ar trebui să ne atingem”, a afirmt Luca Niculescu, marţi seară.



El a subliniat că, în momentul în care va avea „mai multe date”, le va face publice.