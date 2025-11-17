Luca, un tânăr de 18 ani din România, luptă cu o malformație severă a coloanei: „Vreau doar să pot trăi fără durere”

La doar 18 ani, Luca Dupac poartă pe umeri o povară uriașă – o boală care îi răpește libertatea de mișcare și îi transformă fiecare zi într-o luptă. Diagnosticat cu cifoscolioză severă, o deformare gravă a coloanei vertebrale care afectează întregul corp, Luca are nevoie urgentă de o intervenție chirurgicală complexă la un spital privat din București, în valoare de 38.940 de euro.

Povestea lui Luca este una a curajului, a rezistenței și a speranței. S-a născut prematur, la doar 30 de săptămâni, și încă de la început a dus o luptă continuă pentru viață.

„La trei ani am învățat să merg pentru prima dată. Nu a fost o bucurie simplă, ci una câștigată cu durere, cu tratamente și multe lacrimi. La 7 ani am trecut printr-o operație la ochi, iar la 14 ani am aflat că am hipoacuzie bilaterală medie, așa că port aparate auditive. Dar am mers mai departe. Niciodată nu am renunțat la speranță”, povestește tânărul cu o voce calmă, dar plină de emoție.

În urmă cu un an, durerile de spate au devenit insuportabile. Diagnosticul primit – cifoscolioză severă – i-a schimbat din nou destinul. Boala, netratată, îi poate afecta organele interne și mobilitatea, punându-i viața în pericol.

„Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat, dar nu vreau să mă las învins. Vreau să merg la facultate, să muncesc, să am o viață normală. Nu cer nimic imposibil – doar șansa la o viață fără durere”, spune Luca cu o sinceritate care emoționează.

Asociația „Salvează o Inimă” a preluat povestea lui Luca pe 11 noiembrie 2025, dorind să ducă mai departe apelul său către oameni, cu scopul de a acoperi costurile intervenției chirurgicale și ale tratamentului post-operator.

„Povestea lui Luca este una care atinge profund, nu doar prin complexitatea situației medicale, ci prin demnitatea și puterea cu care acest tânăr înfruntă suferința. De 13 ani, mii de cazuri au trecut prin mâinile noastre, dar de fiecare dată suntem impresionați de forța acestor oameni care nu renunță. Rolul nostru, ca asociație, este să fim vocea celor care nu mai pot striga și sprijinul concret al celor care încă speră. Cred cu tărie că, atunci când societatea se unește în jurul unei cauze juste, viața învinge.”- a declarat președintele asociației Vlad Placintă.

Operația care îi poate salva viața trebuie efectuată în cel mai scurt timp posibil, iar timpul nu este de partea lui. Orice zi în plus înseamnă mai multă suferință, dar și mai multe riscuri pentru sănătatea lui.

„Nu mi-e rușine să cer ajutor. Poate pentru cineva o donație e un gest mic, dar pentru mine înseamnă totul — o viață întreagă fără durere”, spune Luca, privindu-și cu speranță părinții care nu încetează să creadă în el.

Asociația „Salvează o Inimă” invită toți oamenii cu suflet mare, companiile și instituțiile care pot ajuta să se alăture acestei lupte pentru viață.

Cum puteți ajuta:

Asociația „Salvează o Inimă”

Cod fiscal: 31015982

Cont RON: RO94RNCB0041182104010001

Cont EURO: RO67RNCB0041182104010002

Banca Comercială Română (BCR)

SWIFT/BIC: RNCBROBUXXX

La detaliile plății, vă rugăm să menționați: LUCA DUPAC

Donații online și detalii complete despre caz: https://salveazaoinima.ro/luca-dupac

Fiecare gest de bunătate contează.

Fiecare donație este un pas spre vindecare.

Împreună, putem să-l ajutăm pe Luca să meargă din nou fără durere și să-și trăiască visurile.

Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”