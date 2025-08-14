„Lucrăm cu China și Rusia”. Reacția Iranului în fața ultimatumului dat de puterile europene

Iranul a declarat joi că lucrează alături de China și Rusia pentru a preveni reintroducerea sancțiunilor europene împotriva Teheranului, după ce Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor impune din nou măsurile din cauza programului nuclear iranian, relatează AFP.

„Vom încerca să prevenim acest lucru”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-un interviu acordat televiziunii de stat.

„Lucrăm cu China și Rusia pentru a opri acest lucru. Dacă acest lucru nu funcționează și le vor aplica, avem instrumentele necesare pentru a răspunde. Le vom discuta la momentul potrivit”, a adăugat șeful diplomației iraniene.

Cele trei puteri europene, așa-numitul format „E3”, i-au spus miercuri secretarului general al ONU, Antonio Guterres, că sunt gata să reintroducă sancțiuni împotriva Teheranului dacă nu este găsită o soluție diplomatică până la finalul lunii august.

„E3 sunt pregătite să declanșeze mecanismul”

Cele trei națiuni s-au numărat printre semnatarele acordului din 2015, care a presupus ridicarea sancțiunilor în schimbul unor restricții pentru programul nuclear al Iranului. Acordul, care expiră în octombrie, cuprinde un mecanism care permite restabilirea sancțiunilor.

„Am arătat clar că, dacă Iranul nu este dispus să ajungă la o soluție diplomatică înainte de sfârșitul lunii august 2025 sau nu profită de oportunitatea unei prelungiri, E3 sunt pregătite să declanșeze mecanismul”, au declarat miniștrii de externe din Marea Britanie, Franța și Germania, într-o scrisoare comună.

„Dacă Iranul continuă să își încalce obligațiile internaționale, Franța și partenerii săi germani și britanici vor reimpune embargourile globale asupra armelor, echipamentelor nucleare și restricțiile bancare care au fost ridicate în urmă 10 ani, la sfârșitul lunii august”, a scris șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, miercuri, într-o postare pe X.

Acordul din 2015, cunoscut drept Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA), s-a prăbușit efectiv după decizia lui Donald Trump de a retrage SUA din înțelegere în 2018, în timpul primului său mandat la Casa Albă, și de a reintroduce sancțiunile paralizante ale Washingtonului.

Țările europene au încercat să îl mențină în vigoare.

În acest an, armata SUA s-a alăturat campaniei israeliene de bombardamente asupra instalațiilor nucleare ale Iranului. Israelul a lansat ofensiva în timp ce Washingtonul și Teheranul se aflau în discuții pe tema programului nuclear iranian – discuțiile nu au mai fost reluate de atunci.