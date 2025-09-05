Lucrările de construcție la megafabrica Hyundai din SUA s-au oprit după ce sute de muncitori au fost reținuți într-un raid

Lucrările de construcție a fabricii de baterii din Georgia sunt aproape finalizate, FOTO: Mike Stewart / AP / Profimedia Images

Până la 450 de muncitori de la o fabrică Hyundai Motor aflată în construcție în statul american Georgia au fost reținuți într-o amplă descindere a autorităților americane, care a dus la suspendarea proiectului de construire a unei fabrici de baterii pentru mașini electrice, transmite agenția Reuters.

Descinderea de joi constituie un regres major pentru proiectul care face parte din una dintre cele mai mari investiții din stat, Reuters notând că ea ilustrează intensificarea campaniei anti-imigrație demarată de administrația Trump și impactul acesteia asupra mediului de afaceri.

Un agent al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS) a declarat că mai multe agenții americane „au desfășurat o operațiune de aplicare a legii autorizată judiciar, întrucât desfășurăm în prezent o investigație privind practici ilegale de angajare”. „Se fac arestări”, a declarat Steven Schrank, agent special responsabil de Investigațiile pentru Securitate Internă în statul Georgia, într-un briefing transmis de televiziunile americane.

Presa din Coreea de Sud afirmă că aproximativ 30 de cetățeni sud-coreeni au fost reținuți.

Biroul din Atlanta al ATF, o agenție din subordinea Departamentului de Justiție, a relatat despre descindere într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Today, @ATFAtlanta joined HSI, FBI, DEA, ICE, GSP and other agencies in a major immigration enforcement operation at the Hyundai mega site battery plant in Bryan County, GA, leading to the apprehension of ~450 unlawful aliens, emphasizing our commitment to community safety. #ATF pic.twitter.com/su6raLrLu6 — ATF Atlanta (@ATFAtlanta) September 4, 2025

Unitatea de producție de baterii, un parteneriat între producătorul sud-coreean de baterii LG Energy Solution (LGES) și Hyundai Motor, urma să înceapă operațiunile la sfârșitul acestui an.

Un purtător de cuvânt al companiei Hyundai-GA Battery a declarat într-un comunicat că aceasta „cooperează pe deplin cu autoritățile competente în legătură cu activitatea de pe șantierul nostru” și că a suspendat lucrările de construcție pentru a oferi sprijin.

Hyundai Motor a precizat că producția sa de vehicule electrice de pe vastul amplasament, cu o suprafață totală de peste 1,5 milioane metri pătrați, nu a fost afectată.

„Cooperăm îndeaproape cu guvernul sud-coreean și cu autoritățile competente pentru a asigura siguranța angajaților noștri și a personalului firmelor contractoare și pentru a obține eliberarea lor rapidă din detenție”, a declarat LG Energy Solution într-un comunicat, adăugând că oferă „tot sprijinul necesar, inclusiv traducători și asistență juridică”.

Acțiunile LGES au scăzut cu 2,3% după anunțarea raziei.

Hyundai a făcut investiții de miliarde de dolari în statul Georgia

Hyundai Motor Group și LG Energy Solution au anunțat în 2023 un proiect comun de 4,3 miliarde de dolari pentru a produce celule de baterii pentru vehicule electrice, fiecare companie deținând câte 50% din proiect. Uzina va furniza baterii pentru modelele electrice Hyundai, Kia și Genesis.

Fabrica de baterii face parte din investițiile Hyundai de 12,6 miliarde de dolari în stat, care includ și fabrica de mașini abia inaugurată de producătorul auto, în ceea ce ar fi „cel mai mare proiect de dezvoltare economică din istoria statului”.

O filmare difuzată pe rețelele sociale a arătat un bărbat purtând o vestă cu inițialele HSI, acronim pentru Homeland Security Investigations, spunând muncitorilor îmbrăcați cu veste galbene de protecție: „Avem un mandat de percheziție pentru întregul șantier. Trebuie ca lucrările de construcție să înceteze imediat. Este nevoie ca toate activitățile de pe șantier să se oprească acum”.

'We need construction to cease immediately': Video shows Homeland Security agents inside the Hyundai Megasite in Bryan County, Georgia. More info: https://t.co/J0eoeuTFq8 pic.twitter.com/c7O2OLE4Zt — WJCL News (@WJCLNews) September 4, 2025

Sub președintele Donald Trump, Agenția pentru Imigrație și Vamă (ICE), care face parte din Departamentul pentru Securitate Internă, a devenit forța principală din spatele vastei campanii anti-imigrație a liderului republican, consolidată prin finanțări record și prin noi puteri de a desfășura raiduri.

Trump a declarat că dorește să expulzeze „cei mai răi dintre cei răi” infractori, dar datele ICE au arătat o creștere a numărului de persoane reținute deși nu aveau antecedente penale. Activiștii pentru drepturile omului au denunțat astfel de descinderi.

Statele Unite exercită presiuni asupra conglomeratelor sud-coreene, mari investitori în SUA, într-un moment în care guvernul de la Washington și cel de la Seul se află în dezacord privind detaliile unui acord comercial care să includă investiții de 350 de miliarde de dolari.