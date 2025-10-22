Lucruri surprinzătoare pe care le poți afla în urma unei ecografii de tiroidă. Dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog Regina Maria: „Afecțiunile tiroidiene pot apărea la orice vârstă”

Medicul endocrinolog recomandă efectuarea unei ecografii tiroidiene de rutină în jurul vârstei de 35-40 de ani, chiar dacă analizele specifice tiroidei sunt nemodificate/Foto: Shutterstock

Un nod în gât, o voce răgușită, palpitații sau pur și simplu o oboseală inexplicabilă pot avea legătură cu tiroida și cu dezechilibrul hormonilor tiroidieni care controlează metabolismul și influențează toate sistemele corpului. „Oricare dintre noi, indiferent că avem sau nu simptome, ar fi bine să ne verificăm funcția tiroidiană o dată pe an, atunci cand efectuam si analizele anuale”, recomandă dr. Elena Drăgan, medic primar Endocrinologie și medic specialist Diabet, nutriție, boli metabolice în cadrul Rețelei de Sănătate Private Regina Maria. Medicul explică în detaliu ce se poate depista în urma unei simple ecografii de tiroidă și vârstele când această investigație se recomandă.

Lucruri surprinzătoare descoperite cu ajutorul ecografiei tiroidiene

Medicul endocrinolog recomandă efectuarea unei ecografii tiroidiene de rutină în jurul vârstei de 35-40 de ani, chiar dacă analizele specifice tiroidei sunt nemodificate, chiar dacă nu există istoric familial de boli tiroidiene. Ecografia oferă informații nu doar despre tiroidă, ci și despre structurile din jurul acesteia.

„Putem identifica noduli tiroidieni, chisturi, guși difuze sau nodulare, precum și modificari inflamatorii specifice tiroiditelor autoimune. De multe ori, în timpul unei ecografii tiroidiene putem descoperi modificări în regiunile din jurul tiroidei – de exemplu, ganglioni laterocervicali sau submandibulari cu aspect inflamator sau, uneori, cu caracteristici suspecte, care necesită investigatii suplimentare. Tot în cadrul acestei examinări putem depista și chisturi de canal tireoglos, formațiuni situate pe linia mediană a gâtului, care de cele mai multe ori sunt asiptomatice si pot fi descoperite inamplator la ecografie”, detaliază dr. Elena Drăgan, medic primar Endocrinologie.

Când este recomandată ecografia de tiroidă

Afecțiunile tiroidiene pot apărea la orice vârstă, inclusiv la copii și adolescenți, însă există momente-cheie când investigația devine esențială. Medicul le explică:

Copii și adolescenți – doar dacă există simptome (gât vizibil mărit, dificultăți la înghițire, schimbări de voce), modificari ele analizelor de sange, sau istoric familial de boală tiroidiană.

– doar dacă există simptome (gât vizibil mărit, dificultăți la înghițire, schimbări de voce), modificari ele analizelor de sange, sau istoric familial de boală tiroidiană. Adulți peste 35–40 de ani – o ecografie de rutină este recomandată chiar și fără simptome.

– o ecografie de rutină este recomandată chiar și fără simptome. Femei după 40 de ani – pentru că bolile tiroidiene sunt mai frecvente la femei, mai ales in perioada perimenopauzei sau la menopauza.

– pentru că bolile tiroidiene sunt mai frecvente la femei, mai ales in perioada perimenopauzei sau la menopauza. Persoane cu antecedente familiale – dacă există rude cu noduli sau cancer tiroidian.

– dacă există rude cu noduli sau cancer tiroidian. Femei însărcinate sau în perioada post-partum – mai ales în prezența simptomelor hormonale.

– mai ales în prezența simptomelor hormonale. Orice vârstă, dacă apar semne precum nod în gât, voce răgușită, oboseală inexplicabilă, palpitații, fluctuații de greutate.

Un control endocrinologic periodic poate face diferența între o boală descoperită la timp și una care evoluează silențios.

Afecțiunile frecvent întâlnite

Când tiroida sufera, nivelele hormonilor tiroidieni (T3 și T4) se modifica și poate apărea fie hipotiroidie (nivel scăzut), fie hipertiroidie (nivel crescut).

Hipotiroidia – tiroida „leneșă”

Afectiunea in care tiroida produce prea puțini hormoni se numeste hipotiroidie sau în limbaj popular tiroidă leneșă. De această afecțiune suferă în jur de 4,6% din populația europeană (0,3% au hipotiroidism evident și 4,3% au hipotiroidism subclinic), potrivit unui studiu publicat în Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Simptome frecvente:

Oboseală constantă și somnolență

Creștere în greutate inexplicabilă

Piele uscată, căderea părului

Constipație

Tulburări de memorie, „ceață mentală”

Intoleranta la frig

Tulburari menstruale la femei

Complicații, dacă nu se tratează boala:

Retenție de apă, umflături

Probleme cardiovasculare, colesterol crescut

Hipotiroidia severă poate duce la mixedem, afectiune amentitatoare de viata –cu afectarea importanta a tuturor functiilor organismului, inclusiv a functiei cardiace, hipotermie

„În hipotiroidie, scade nivelul hormonilor tiroidieni, iar toate celulele corpului, care depind de acești hormoni, funcționează mai lent. De aceea apar simptomele menționate mai sus. În stadiile mai avansate ale hipotiroidiei pot apărea și simptome severe, cum ar fi retenția de apă inclusiv între foițele plămânului, între foițele inimii, în abdomen, o situație care se numește anasarcă și care este o amenințare pentru viața pacientului”, a precizat. dr. Elena Drăgan.

Hipertiroidie- când apare fuga de idei

Hipertiroidia este afecțiunea în care tiroida produce prea mulți hormoni tiroidieni (T3 și T4), accelerând metabolismul și afectând multiple organe și sisteme ale corpului. Este opusul hipotiroidiei, când tiroida funcționează insuficient.

Simptome principale

Pierdere în greutate rapidă, chiar dacă apetitul este crescut

Tremor al mâinilor și nervozitate

Palpitații, tahicardie, aritmii

Agitație, anxietate, tulburări de somn

Tranzit intestinal accelerat (diaree)

Sensibilitate crescută la căldură, transpirație excesivă

Ochi proeminenți (exoftalmie) în boala Graves

Complicații

Aritmii și insuficiență cardiacă – riscul crește mai ales la vârstnici

Osteoporoză – din cauza accelerării metabolismului osos

Criză tiroidiană (tirotoxic crisis) – o situație rară, dar gravă, cu febră, tahicardie severă, confuzie și risc vital

,,În hipertiroidie avem un exces de hormoni tiroidieni care din punct de vedere clinic se pot manifesta cu tremor, palpitații, cu aritmii cardiace, cu stări de agitație. În hipertiroidie, pacienții de obicei au o ideație foarte rapidă în sensul în care creierul lor funcționează mult mai rapid, dar nu se pot concentra, au fugă de idei. Hipertiroidia poate determina mai ales la pacientii varstnici cu probleme cardiace, tulburari de ritm cardiac care le pot pune viața în pericol”, a semnalat medicul endocrinolog.

Prevalența globală a hipertiroidiei este de 1,2% din populație, dintre care 0,5% pentru forma clinică și 0,7% pentru forma subclinică, conform datelor unui studiu publicat în Frontiers in Endocrinology.

Dacă apare vreunul dintre aceste simptome sau o combinație a lor, pacientul trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la endocrinolog pentru un consult medical.

„Afecțiunile tiroidiene pot apărea la orice vârstă. E drept că tiroiditele sunt mai frecvent diagnosticate după vârsta de 20 de ani, dar pot să apară chiar și la copii sau la adolescenți. Tiroiditele autoimune sunt afecțiuni frecvente, se estimează că 10% din populația României suferă de tiroidita. Tiroiditele autoimune sunt de 5-6 ori mai frecvente la femei decât la bărbați, dar si babatii pot suferi de aceasta afectiune”, a subliniat dr. Drăgan.

De ce este importantă ecografia tiroidiană

Problemele endocrine și tulburările glandei tiroide pot fi diagnosticate cu ajutorul analizelor sanguine: TSH (hormonulstimulator tiroidian) – cel mai sensibil indicator al funcției tiroidiene, FT4 (T4 liber) – hormonul principal produs de tiroidă, T3 total și T3 liber – reflectă activitatea metabolică și pot detecta hipertiroidia.

Aceste analize se efectuează de rutină la pacienții la care medicii suspicionează o problemă tiroidiană. Ulterior, rezultatele se pot completa cu ecografia tiroidiană, care oferă informații despre structura glandei, prezența nodulilor, chisturilor sau inflamațiilor și ajută la stabilirea unui diagnostic precis și complet.

„La mulți pacienți analizele sunt perfect normale, observăm doar imagistic modificările tiroidei”, a precizat medicul endocrinolog, arătând că ecografia tiroidiană poate dezvălui o serie de probleme ascunse.

Un studiu publicat în Endocrinología, Diabetes y Nutrición a arătat că ecografia tiroidiană a permis diagnosticarea tiroiditei cronice autoimune (CT) la 19% dintre pacienții cu hipotiroidism primar și anticorpi antitiroidieni negativi. De asemenea, a detectat patologie nodulară subclinicică la 42,1% dintre pacienții cu hipotiroidism, dintre care 45,8% aveau noduli mai mari de 9 mm.

Ecografia tiroidiană, una dintre cele mai precise metode imagistice pentru depistarea precoce a cancerului tiroidian

„Ecografia tiroidiană nu doare, nu presupune niciun disconfort și ne poate oferi informații prețioase despre tiroidă. În unele situații, poate chiar schimba prognosticul pacientului, dacă descoperim din timp o afecțiune importanta, asa cum este cancerul tiroidian”, a precizat dr. Drăgan.

Potrivit unui studiu publicat în American Journal of Roentgenology, ecografia tiroidiană este considerată una dintre cele mai precise metode imagistice pentru depistarea precoce a nodulilor și a cancerului tiroidian.

„Propriu-zis nu putem pune diagnosticul de certitudine de cancer tiroidian doar ecografic, dar cu ajutorul ecografiei putem evalua caracteristicile acelui nodul (dimensiuni, forma, contur, structura, vascularizatie) astfel incat sa putem selecta mai departe nodulii care necesita investigatii suplimentare- puncție sau biopsie, pentru a obtine un diagnostic clar”, a mai explicat dr. Elena Drăgan.

Articol susținut de Regina Maria