Ludovic Orban, critici voalate și un sfat pentru Nicușor Dan: „Sper să nu i se suie la cap. Există un risc!”

Fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban a lansat o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, într-un interviu pentru News.ro, precizând că există în jurul său oameni care au interesul să-l rupă de realitate.

Deși spune că relația de lucru a fost „foarte bună” în scurta perioadă în care a activat la Cotroceni, Orban a declarat că nu a mai vorbit cu șeful statului de când a fost demis, în urmă cu aproape două săptămâni.

Întrebat dacă Nicușor Dan s-a schimbat după instalarea la Cotroceni, Orban a evitat un răspuns direct.

„E într-o funcţie nouă… Sper să nu fie schimbat, sper să nu i se suie la cap. Există un risc! Un înţelept a spus că puterea corupe, iar puterea absolută corupe în mod absolut. Sper să reziste la… să zic, corupţia inerentă exercitării celei mai importante funcţii în stat. Să rămână modest şi cu picioarele pe pământ! Asta sper”, a declarat Orban.

Orban critică lentoarea lui Dan

Președintele Forța Dreptei a comentat și un zvon care circulă în mediul politic privind relația lui Nicușor Dan cu serviciile de informații, fiind întrebat dacă a fost „împachetat” de servicii.

„Sper că nu! Sper că nu! Dar, în mod obiectiv, dacă eu aş fi fost preşedinte, aş fi schimbat imediat garniturile de la servicii! SRI, SIE, SPP… Pentru că aşa e normal, aşa e firesc! La vremuri noi, oameni noi!”, a răspuns fostul lider PNL.

Orban a criticat lipsa schimbărilor rapide și spune că instituțiile de forță funcționează cu conducători rămași în funcție „de zeci de ani”, lucru pe care îl consideră anormal.

„Fiecare preşedinte are o anumită exigenţă şi o anumită viziune în materie de funcţionare a serviciilor. Serviciile, totuşi, depind de preşedinte şi preşedintele este cel care trebuie să dea direcţia! În mod normal, m-aş fi aşteptat să apară schimbări. E adevărat că e o situaţie politică un pic mai complicată, dar pe de altă parte aş tratat-o ca pe o prioritate şi aş fi consumat toată energia ca să negociez cu coaliţia majoritară numirea cât mai rapidă cu atât mai mult cu cât, de exemplu, la SRI au trecut 2 ani de când nu avem un director civil!”, a spus fostul consilier al lui Nicușor Dan.

Despre șeful SPP, Lucian Pahonțu, Orban afirmă că „a fost un manager bun”, dar a sugerat că cei 20 de ani în fruntea instituției sunt prea mulți. „SPP este o instituție cam prea puternică pentru gustul meu”, a adăugat fostul premier.

Sfatul lui Orban pentru Dan

Întrebat dacă Nicușor Dan s-ar putea transforma într-un „Iohannis 2.0”, așa cum sugerează unii critici, Orban a declarat că este prematur pentru a trage concluzii.

„E devreme să se facă o evaluare! De altfel, Iohannis a avut două feţe. Una a fost faţa lui în primul mandat şi chiar în primul an din al doilea mandat şi alta a fost faţa lui după ce a luat decizia catastrofală de a-şi trăda susţinătorii şi de a readuce PSD-ul la putere. Practic, a readus în joc PSD, a dat din nou puterea PSD-ului. Au fost două faze diferite ale lui Iohannis. Sigur, nici acum nu ştiu care e adevărata lui faţă. Înclin să cred că mai degrabă a doua lui faţă, faţa din ultimii 4 ani”, a spus liderul Forța Dreptei.

Orban i-a dat și un sfat lui Nicușor Dan, insinuând că cei din jurul său ar putea încerca să-l izoleze.

„Ce-i sugerez lui Nicuşor Dan e să facă tot ce e posibil să rămână cu picioarele pe pământ, să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat, în general, preşedintele României de oamenii care sunt în preajma lui şi care au tot interesul să-l rupă de realitate. Cu cât va rămâne mai cu picioarele pe pământ şi mai atent la realitate, chiar şi atunci când realitatea nu este convenabilă, cu atât va putea găsi soluţii mai bune pentru a da direcţia corectă României”, a adăugat fostul premier.

Numirile la SRI și SIE, amânate

Întrebat de jurnaliști când va numi noi șefi la SIE și SRI, președintele Nicușor Dan a declarat la mijlocul săptămânii că aceste lucru se va întampla „probabil la începutu anului viitor”.



Încă din luna iunie, președintele Nicușor Dan spunea într-o conferință de presă că este nevoie de un director civil la SRI și că „foarte probabil este nevoie de un nou director SIE”. SIE este condus, din 2018, de Gabriel Vlase, fost parlamentar PSD.

În 30 iulie, Nicușor Dan spunea că are „trei, patru nume” în gând pentru șefia SRI. Tot atunci, el a spus că va numi șefii serviciilor „în următoarele săptămâni”.