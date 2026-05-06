Ludovic Orban, despre planul președintelui după căderea lui Bolojan: „Nicușor Dan greșește grav”

Fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban a reacționat după ce Nicușor Dan a declarat marți, după demiterea Guvernului Bolojan, că „vom avea un nou guvern, pro-occidental, într-un timp rezonabil” și că exclude alegerile anticipate.

„Practic, mingea este la Nicușor Dan în momentul de față”, a declarat Ludovic Orban la Digi24, subliniind că, odată cu începerea consultărilor la Cotroceni, responsabilitatea desemnării noului premier îi revine exclusiv șefului statului.

Liderul Forța Dreptei spune că îi este „foarte greu” să anticipeze strategia președintelui, deoarece moțiunea depusă de PSD alături de AUR a aruncat în aer orice punte de dialog cu PNL și USR. Orban a amintit că ambele partide de dreapta au decis deja, oficial, să nu mai colaboreze la guvernare cu social-democrații.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan ar putea să convingă PNL să facă un guvern prooccidental cu PSD, Ludovic Orban a spus:

„Președintele greșește grav. PSD nu este un partid proeuropean, prooccidental, prodemocratic. PSD este un partid retrograd, de sorginte comunistă, corupt până măduva oaselor și care a criticat toate reformele în atuala coaliției, călcând în picioare protocolul și colaborând în secret în parlament cu AUR.”

Președintele Dan a anunțat că va demara consultările pentru un nou guvern, mizând pe faptul că „există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României”.

Orban consideră că „rezolvarea este foarte simplă constituțional”: „PSD a demonstrat că are o majoritate. Trebuie să-și asume răspunderea guvernării, cu AUR sau cu cine vor ei”. El a mai spus că, dacă un eventual premier PSD va pica la votul de învestitură, abia atunci președintele ar putea încerca refacerea unei coaliții de dreapta.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR a trecut marți de Parlament cu 281 de voturi „pentru”, peste pragul de 233 necesar pentru demiterea Guvernului. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost astfel înlăturat de la putere, dar rămâne interimar până la formarea unui nou Executiv.