Nicușor Dan, primul anunț după ce Guvernul Bolojan a fost demis

Președintele Nicușor Dan va susține astăzi, ora 18.00, declarații de presă la Palatul Cotroceni, anunță Administrația Prezidențială. Va fi prima ieșire publică a președintelui după ce Guvernul Bolojan a fost demis în urma moțiunii de cenzură AUR-PSD.

Președintele va susține doar declarații de presă, fără întrebări. Declaratiile pe care le va face Nicușor Dan vor fi transmise pe sistem unic de Administrația Prezidențială și în format LIVETEXT pe HotNews.

Guvernul Bolojan a fost demis

Guvernul PNL-USR-UDMR-minorități a fost demis marți la prânz, în urma moțiunii de cenzură PSD-AUR. Moţiunea de cenzură a fost votată de 281 de parlamentari. Pentru adoptarea moţiunii erau necesare 233 de voturi.

Acum, preşedintele Nicuşor Dan urmează să iniţieze consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a anunţat marţi, după ce moţiunea de cenzură a trecut, că cei din USR nu vor permite ca PSD şi AUR să întoarcă România în trecut şi nu vor negocia un nou guvern cu PSD.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că „ar fi normal” ca Ilie Bolojan să demisioneze din funcția de premier, chiar și interimar, având în vedere „votul covârșitor” cu care a trecut moțiunea de cenzură a PSD-AUR. El a mai spus că liderii PSD vor merge la consultările de la Cotroceni cu propunerea de continuare a coaliției.

Prim-vicepreşedintele PNL Cătălin Predoiu a afirmat că nu trebuia să se ajungă în această situaţie, iar negocierile trebuiau să continue.