Ludovic Orban: „Ideea rotativei este de-a dreptul scandaloasă/ Nu aș fi acceptat să-i caut în coarne pe cei de la PSD”

Liderul Forţa Dreptei, fostul premier Ludovic Orban a declarat, la Prima News, că ideea rotativei este „de-a dreptul scandaloasă”, întrucât votanții președintelui Nicușor Dan nu și-au dorit o guvernare care să aibă aceleași păcate precum cele anterioare.

„În momentul în care preşedintele desemnează premierul, îl desemnează pe toată durata legislaturii, nu-l desemnează pe o perioadă limitată. Ce autoritate are un premier care îşi încheie mandatul, să spun, peste un an jumătate? Ce interes are el, în afară de a gira o funcţie publică, să stea numai un an jumatate premier?”, a declarat Ludovic Orban, citat de News.ro.

Fostul premier a precizat că, mai mult decât asta, modul cum e prezentată această idee a rotativei, este „de-a dreptul scandaloasă”. „Adică vine Bolojan, omul serios, care a dat la o parte orice populism şi a preferat să spună adevărul, care îşi distruge imaginea publică, prin adoptarea tuturor măsurilor impopulare, pentru a repara stricăciunile grave provocate de guvernele Ciucă şi Ciolacu, şi după care, în an electoral, vine şi măreşte iarăşi pensii, salarii, indemnizaţii, inventează iarăşi pomeni electorale”, a mai spus el.

Potrivit lui Orban, „este sfidată cu neruşinare voinţa oamenilor care a fost exprimată la alegerile prezidenţiale”.

„Oamenii care au votat cu Nicuşor Dan şi-au dorit să nu se mai petreacă toate porcările care s-au petrecut în guvernările anterioare, fără clientelism politic, fără contracte pe ochi frumoşi, fără favorizarea unor firme, tratamentul preferenţial acordat firmelor din clientela politică economică, fără corupţie, fără pensii speciale. Adică, oamenii şi-au dorit un alt fel de guvernare, nu o guvernare care să aibă aceleaşi păcate pe care le-a avut”, a menţionat el.

Liderul Forţa Dreptei crede că social-democrații nu erau în postura de a forța obținerea funcție de prim-ministru prin intermediul rotativei guvernamentale.

„Pesediştii sunt într-o situaţie în care n-au ce face. Dacă se duc în opoziţie, practic, riscă să dispară, pentru că în opoziţie vom avea un concurent puternic în AUR. Până la urmă, soluţia este să-şi pună cenuşă în cap, să înţeleagă că nu mai pot să facă pe Ileana Cosânzeana, în condiţiile în care toată lumea a văzut urâţenia chipului PSD, în ultimii trei ani jumate. Eu, sincer, nu aş fi acceptat să-i caut în coarne pe cei de la PSD. Practic, în patru săptămâni nu se instalează guvern pentru că PSD face pe mironosiţa, strâmbă din nas. Putem face guvern minoritar sau, dacă nu trece un guvern minoritar, există soluţia anticipatelor. Să îi vedem pe PSD şi pe toţi ce fac la anticipate”, a mai afirmat Orban.