Ludovic Orban, reacție la comunicatul SRI. Ce spune despre sugestiile venite „din pădure” și „planul” pentru prezidențialele din 2030

Fostul premier Ludovic Orban a afirmat, joi seară, că „serviciile de informaţii sunt complet scăpate de sub controlul societăţii civile” şi sunt prezente în foarte multe domenii, el susținând că în România există „un sistem militarizat care e total necaracteristic democrațiilor din Europa”.

De asemenea, Orban a reiterat ideea că planul președintelui Nicuşor Dan este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030, șeful statului fiind sfătuit în acest sens de către reprezentanţii serviciilor secrete.

„De 10 ani, de 20 de ani, eu am susţinut reforma serviciilor de informaţii din România. Avem cea mai mare densitate de ofiţeri de informaţii, avem cele mai multe instituţii care se ocupă de informaţii şi avem un sistem militarizat care e total necaracteristic democraţiilor din Europa. Nici măcar asta nu scrie în lege, că e obligatoriu ca directorul să fie civil, să nu fie ofiţer militar”, a spus Ludovic Orban, într-o emisiune la B1 Tv.

Fostul consilier al președintelui Dan consideră că „practic, serviciile de informaţii sunt complet scăpate de sub controlul societăţii civile”.

„Și am avut nenumărate exemple de-a lungul timpului a interferenţei, de cele mai multe ori necaracteristică unui regim democratic, a serviciilor de informaţii, indiferent că e vorba de SRI, de SPP, de SIE, în zone în care practic nu ar avea ce să caute: în partide politice, în administraţie, în justiţie, în mediul privat, în firme private, în economie şi de asemenea şi în presă. Aşa cum funcţionează serviciile din România pot să pună în pericol democraţia”, a mai declarat Ludovic Orban.

„Dacă aș fi avut dovezi, aș fi prezentat public”

Întrebat despre lipsa probelor pe care le-a invocat Serviciul Român de Informații (SRI) după declarațiile lui la postul public de televiziune făcute marți, Orban a explicat că pot exista documente publice și dovezi în acest sens.

„Dacă aş fi avut dovezi, aş fi prezentat public. De la câmpul tactic din justiţie, din vremea generalului Dumbravă, până la popularea cu ofiţeri ai SRI a Direcţiei Generale Antifraudă. De la declaraţia lui Vîlceanu cum că alianţa din 2021, alianţa PNL-PSD impusă de Iohannis, a fost discutată într-o vilă de protocol a SRI. Nu numai SRI. M-am referit şi la SPP de-a lungul timpului, şi la SIE”, a mai spus el.

„Nu mai vorbesc de alții care inclusiv în presă și-au devoalat gradul și apartenența la un serviciu de informații. În general, se cam știu oamenii care sunt foarte receptivi la orice sugestie care vine din pădure, adică din zona SRI sau din alte zone”, a susținut fostul premier.

Explicația lui Ludovic Orban pentru apropierea dintre Nicușor Dan și PSD

Orban și-a reluat ideea că Nicușor Dan vrea să obțină sprijinul social-democraților pentru al doilea mandat la Cotroceni și că această „înțelegere” a fost intermediată de serviciile secrete.

„Eu am spus că este foarte greu de explicat de ce Nicuşor Dan, care a fost sprijinit de PNL şi de USR ca să ajungă preşedintele României, de partide de centru-dreapta, este orientat să aibă ca principal partener PSD-ul. PSD nu l-a sprijinit nici în turul doi, nu a dat declaraţie de sprijin, chiar în multe judeţe au tras mai degrabă pentru Simion decât pentru Nicuşor Dan. Planul lui Nicuşor este să obţină sprijinul PSD la alegerile prezidenţiale din 2030”, a mai declarat fostul premier, în aceeași emisiune de la B1 Tv.

De altfel, Orban denunțat o intervenție din „umbră”.

„Nicușor Dan nu cunoaște PSD-ul și nu poate să știe dacă PSD-ul își va respecta înțelegerea. Cel mai probabil, i s-a recomandat PSD-ul ca partener pentru că cei din serviciile de informații i-au dat asigurări că PSD-ul ar putea respecta o astfel de înțelegere. El nu avea de unde să obțină această încredere. Câtă încredere poți să ai în Grindeanu dacă bați palma? Se schimbă de la o oră la alta, astăzi spune una, mâine spune alta și oricum nu controlează partidul”, a continuat Orban.

Afirmațiile lui Orban care au atras reacția SRI

Marți seară, la TVR, fostul premier a formulat pentru prima dată acuzația că Nicușor Dan că s-a apropiat de PSD cu speranţa de a obţine susţinerea acestui partid pentru un nou mandat de preşedinte, oferind la schimb social-democraţilor guvernarea.

Ludovic Orban, pe care Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial în noiembrie 2025, la o lună și jumătate de la numire, a susținut că președintele acționează astfel „pentru că, probabil, serviciile i-au garantat că PSD va fi un partid de cursă lungă, care îşi va respecta înţelegerile cu Nicuşor”. Orban a indicat în acest sens SRI și Serviciul de Protecție și Pază (SPP).

„Da, necunoscutul domn Ionescu (de la SRI, n.r.) care conduce pe şestache, ilegal. E vina preşedintelui, dânsul conduce, că e militar, da”, a susținut Ludovic Orban, în emisiunea de la postul public de televiziune.

Într-un comunicat postat pe Facebook după ora 22:30, SRI a declarat că afirmațiile lui Ludovic Orban sunt „nefondate”, iar instituția „consideră regretabilă și iresponsabilă lansarea repetată în spațiul public” a unor astfel de acuzații.

„Insuccesul ori succesul politic ale unor formațiuni politice ori persoane, din cauza ori datorită SRI, reprezintă o temă permanentă în retorica publică ce poate semnifica lipsă de asumare a deciziilor politice ori instituționale și a consecințelor acestora. Caracterul de repetabilitate în spațiul public a limbajului suburban la adresa Serviciului și a conducerii acestuia determină prezenta reacție”, a transmis SRI.

Serviciul a mai susținut că „nu participă la înțelegeri politice și își desfășoară activitatea exclusiv în limitele stabilite de Constituția României și de lege”.

„În ceea ce privește conducerea interimară a SRI, aceasta nu este nici secretă, nici în afara legii. Și în niciun caz «pe șestache». Identitatea persoanei care asigură interimatul este publică, iar legalitatea exercitării funcției nu este o chestiune de opinie, ci conformă cu legea”, a mai afirmat SRI.