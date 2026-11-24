Președintele belarus Aleksandr Lukașenko, un aliat al Rusiei, s-a oferit să zboare alături de omologul său ucrainean la Moscova pentru discuții directe între acesta și liderul rus Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski a respins ideea și i-a propus, în schimb, lui Lukașenko să îl aducă pe Putin la Kiev, promițând că le va fi asigurată protecția, a relatat RBC Ukraine.

„Volodimir Zelenski și cu mine ne-am putea urca într-un avion și am putea zbura la Moscova. Doar noi doi”, a declarat Lukașenko, citat de Ukrainska Pravda.

„M-aș putea urca într-un avion cu el și aș putea să zbor la Moscova, ca garant al securității sale”, a adăugat liderul Belarusului, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului.

Propunerea a fost făcută într-un interviu acordat publicației franceze Le Point pe 17 noiembrie, potrivit președinției belaruse. Varianta integrală urmează să fie publicată miercuri, a scris agenția belarusă de presă Belta.

Lukașenko a susținut că o trilaterală Belarus-Ucraina-Rusia ar produce rezultate mai repede decât negocieri care ar implica reprezentanți ai Europei.

„Am ajunge la un acord mai repede decât voi (europenii) cu privire la încheierea acestui război, cu privire la cum ar trebui aranjate lucrurile pe viitor ș.a.m.d. Iar lumea ar saluta acest lucru”, a mai spus el.

Ucraina: „Belarusul este complicele Rusiei”

Deși Minskul continuă să se prezinte drept parte neutră și un posibil mediator, rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai Moscovei în războiul împotriva Ucrainei, potrivit Kyiv Post.

Autoritățile belaruse au permis folosirea teritoriului național la lansarea invaziei ruse din februarie 2022, un lucru pe care Lukașenko l-a recunoscut în mod deschis.

Pe 2 octombrie, la Minsk, în cadrul unei întâlniri cu șefii de delegații care au participat la o sesiune a Consiliului Interguvernamental Eurasiatic, el a spus că Belarusul va sprijini Rusia necondiționat și va duce la îndeplinire deciziile Kremlinului, chiar dacă el, personal, are alte opinii în ceea ce privește anumite aspecte ale războiului, a mai scris Kyiv Post.

În septembrie, la New York, în cadrul unui eveniment despre Belarus găzduit de delegația UE în marja Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (AGNU), șeful diplomației ucrainene, Andrii Sîbiha, a acuzat Minskul că facilitează în mod direct atacurile Moscovei.

„Belarusul este complicele Rusiei în războiul împotriva Ucrainei”, a scris Sîbiha pe X. „Teritoriul, infrastructura și resursele sale continuă să servească mașinăriei de război a Rusiei”, a mai declarat oficialul ucrainean.