Lukașenko amenință Occidentul cu „o armă înspăimântătoare”, folosită o singură dată de Rusia în Ucraina: „Vreau să știe că îi putem doborî”

Super-arma hipersonică Oreshnik a lui Vladimir Putin atacând o uzină de apărare din Dnipro, Ucraina, la 21 noiembrie 2024. Foto: WillWest News / Profimedia

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul de rachete rusesc Oreshnik pentru a intimida statele vecine, notează Ukrainska Pravda, care citează BelTA, agenția de presă de stat din Belarus.



Lukașenko a spus că sistemul Oreshnik, pe care l-a numit „o armă înspăimântătoare”, va fi pus pe poziție de luptă în decembrie.

„De ce? Vreau ca ei (oponenții lui Lukașenko din străinătate n.r.) să știe că îi putem doborî dacă lucrurile o iau razna. Ne vom așeza la masă cu Putin, vom decide și apoi îi vom doborî. Așa că să nu se pună cu noi”, a adăugat el.

Lukașenko a spus că acest lucru ar permite Belarusului să evite soarta Ucrainei, susținând că „războiul din Ucraina a început astfel: în Donbas, vorbitorii de rusă au fost oprimați, uciși și persecutați. Am văzut-o cu ochii mei.”

Apoi a reflectat asupra acordurilor de la Minsk, pe care a susținut că Vestul și Ucraina le-ar fi folosit pentru a „înșela Rusia și pe noi”.

Rusia a folosit racheta balistică cu rază medie Oreshnik o singură dată în războiul împotriva Ucrainei — într-un atac asupra orașului Dnipro, în noiembrie 2024. La scurt timp după, Lukașenko a anunțat că Moscova va trimite un astfel de sistem în Belarus. În septembrie, Belarus s-a lăudat că a exersat desfășurarea sistemului Oreshnik în timpul exercițiilor Zapad-2025.