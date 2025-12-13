Lukașenko i-a promis emisarului lui Trump că va opri baloanele lansate din Belarus spre Lituania

Fotografie nedatată, publicată de Serviciul de Pază de Frontieră al Lituaniei cu un ofițer care inspectează un balon folosit pentru transportul țigărilor în Lituania Foto: State Border Guard Service / AP / Profimedia

Emisarul președintelui american Donald Trump, John Coale, a declarat sâmbătă că liderul Belarusului, Aleksandr Lukașenko, i-a promis că va opri lansarea baloanelor meteorologice de pe teritoriul țării sale către Lituania.

„A fost de acord recent să facă tot ce îi stă în putere pentru a opri aceste baloane”, a spus Coale pentru Reuters, la Vilnius, după două zile de discuții cu Lukașenko.

Baloanele, folosite de contrabandiștii de țigări, au dus în ultimele luni la închiderea aeroportului din Vilnius de zeci de ori.

Lituania a acuzat Belarusul că desfășoară un „atac hibrid” prin facilitarea acestei activități și a declarat stare de urgență din cauza situației, solicitând Parlamentului să autorizeze sprijin militar pentru poliție și polițiștii de frontieră în lupta cu contrabandiștii.

Marți, Lukașenko a declarat că Lituania exagerează problema.

„Cred că președintele Belarusului încearcă sincer să calmeze situația. Va fi nevoie de ceva timp, dar cred că poate fi rezolvată. Își dorește relații normale cu vecinii săi, asta mi-a transmis”, a spus Coale.

„Știu că Lituania a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-i opri pe cei care recepționează țigările sau ce anume primesc. Așa că, din punctul meu de vedere, ambele părți lucrează în această direcție”, a adăugat el.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat la 1 decembrie că situația de la frontieră se înrăutățește și a calificat incursiunile baloanelor drept un „atac hibrid” din partea Belarusului, „complet inacceptabil”.

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de deținuți, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace Ales Bialiatski și o figură importantă a opoziției, Maria Kalesnikava, după două zile de discuții cu emisarul lui Trump.

În schimb, Statele Unite au acceptat să ridice sancțiunile impuse potasiului din Belarus. Potasiul este un element esențial în producția de îngrășăminte, iar fostul stat sovietic este unul dintre cei mai mari producători de potasiu la nivel mondial.