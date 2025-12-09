Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor venite dinspre Belarus. Puteri sporite pentru armată

Fotografie nedatată, publicată de Serviciul de Pază de Frontieră al Lituaniei cu un ofițer care inspectează un balon folosit pentru transportul țigărilor în Lituania Foto: State Border Guard Service / AP / Profimedia

Guvernul lituanian a declarat marți stare de urgență la nivel național pentru a-și spori securitatea, după luni de zile în care spațiul aerian al țării a fost vizat de baloane de contrabandă venite dinspre Belarus, care au perturbat zboruri și au făcut haos, potrivit The New York Times și Reuters.

Deși nu pare să fi existat o amenințare iminentă care să ducă la decizia de marți, oficialii lituanieni au acuzat Belarusul că a lansat în acest an cel puțin 599 de baloane meteorologice pentru introduce țigări în Lituania, inclusiv în ultima săptămână, precum și 197 de drone.

Lituania consideră că este vorba despre o campanie de atacuri hibride din partea Belarusului, un aliat apropiat al Rusiei.

Peste 350 de zboruri au fost întârziate, deviate sau anulate începând din octombrie, afectând aproximativ 51.000 de pasageri și forțând închiderea aeroportului din Vilnius, capitala Lituaniei, timp de peste 60 de ore. Pierderile financiare au depășit 750.000 de euro, potrivit oficialilor.

„Starea de urgență este anunțată nu numai din cauza perturbărilor aviației civile, ci și din cauza intereselor de securitate națională”, a explicat ministrul de interne, Vladislav Kondratovic, într-o ședință de guvern de marți, transmisă în direct.

Reacția Belarusului

Belarusul a negat că ar fi responsabil pentru incidentele cu baloane și a acuzat Lituania de provocări, inclusiv prin trimiterea unei drone cu scopul de a lansa un „material extremist”, acuzație pe care partea lituaniană o neagă.

Președintele Belaruslui, Aleksandr Lukașenko, a declarat marți că Lituania exagerează în privința incidentelor cu baloanele de contrabandă și că Minskul nu își dorește un război cu vecinii săi.

„Ceea ce spun lituanienii astăzi este imposibil și nerealist”, a spus Lukașenko într-un discurs transmis de agenția de știri de stat Belta. „Problema este exagerată și politizată”, a adăugat el.

Guvernul cere parlamentului puteri sporite pentru armată

Guvernul lituanian a solicitat parlamentului să acorde armatei puteri pentru a acționa coordonat cu poliția, autoritatea de frontieră și forțele de securitate în perioada stării de urgență, precum și pe cont propriu, a spus ministrul afacerilor interne.

Dacă parlamentul va da undă verde, armata va avea permisiunea de a limita accesul în anumite zone, de a opri și de a percheziționa vehicule, de a face controale, de a verifica documente și bunuri și de a-i reține pe cei care se opun sau sunt suspectați de infracțiuni.

Armata va avea dreptul de a folosi forța în aceste activități, a precizat ministrul apărării, Robertas Kaunas. Măsurile de urgență vor dura până când guvernul le va anula.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat pe 1 decembrie că situația de la frontieră se înrăutățește și a descris incursiunile cu baloane drept un „atac hibrid” din partea Belarusului, care este „complet inacceptabil”.

Autoritățile lituaniene au declarat stare de urgență și în 2021, în regiunea de la granița cu Belarusul, din cauza a ceea ce reclama a fi o campanie belarusă de a trimite ilegal migranți peste frontieră.

În anul următor, Vilniusul a declarat o stare de urgență în contextul invaziei Rusiei în Ucraina, de teama că Lituania ar putea deveni și ea o țintă pentru Moscova.