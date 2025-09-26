Lukașenko îi transmite lui Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga țară. „Cred că a sosit momentul să începem consultările”

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko l-a îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski să negocieze cu Rusia dacă nu vrea să piardă întreaga Ucraină, întrucât, cu cât trece mai mult timp, cu atât îi va fi mai greu să oprească avansul armatei ruse, relatează vineri agențiile EFE și Agerpres.

„Pe masă există o propunere bună privind Ucraina, care a fost transmisă în Alaska președintelui american Donald Trump și dusă la Washington pentru a fi analizată și dezbătută. O propunere foarte bună”, a declarat Lukașenko la televiziunea publică rusă, după o întâlnire avută vineri cu președintele rus Vladimir Putin.

Lukașenko, principalul aliat al Kremlinului în război, a adăugat că, dacă Kievul nu acceptă dialogul, lucrurile „vor fi și mai grave, ei vor pierde Ucraina”.

„Ar fi trebuit să se oprească atunci (în 2022, după negocierile de la Istanbul). Ar fi avut controlul asupra întregii părți de est, cu excepția Crimeei. Nu s-au oprit și au pierdut estul. Dacă nu se opresc acum, în opinia mea, vor pierde întreaga Ucraină”, a adăugat el.

Președintele belarus, care în timpul întâlnirii cu Putin a ascultat un raport al Statului Major al armatei ruse despre evoluția războiului în Ucraina, a avertizat că „mai târziu, va fi foarte dificil să oprești armata rusă”.

„A sosit momentul să începem consultările”

Lukașenko a comentat, de asemenea, recentele amenințări ale lui Zelenski de a bombarda Kremlinul și de a-i forța pe liderii ruși să se ascundă în buncăre, spunând că „se poate spune și declara orice”.

„Ce s-ar întâmpla dacă Kremlinul ar bombarda Bankova (sediul președinției ucrainene)? Volodimir Oleksandrovici (Zelenski) trebuie să se calmeze”, a avertizat el, adăugând că și-ar „dori pur și simplu să vorbească” cu liderul ucrainean.

„Trebuie să vă spun: cred că a sosit momentul să începem consultările”, a mai spus el.

Cu negocierile ruso-ucrainene de la Istanbul în impas și recenta schimbare de ton a lui Trump cu privire la conflict, șansele de a se pune capăt războiului și de a se ajunge la un acord între părți devin extrem de improbabile.

Lukașenko și Putin au avut vineri o întâlnire de peste cinci ore, după ce președintele belarus a participat la un forum pe probleme legate de energia atomică la Moscova.